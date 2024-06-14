Akbelen Ormanı davasında talepler reddedildi

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nın kesim izninin uzatılmasının iptali için açılan davanın duruşması dün (13 Haziran) Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nde görüldü.

Akbelen Ormanı’nı savunmak için mücadele eden İkizköy, Karacahisar ve Çamköy'den gelen köylüler ve çevre savunucuları duruşma öncesi Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda buluşarak sloganlar ve pankartlar eşliğinde mahkeme salonuna yürüyüş gerçekleştirdi.

İkizköylüler, Akbelen Ormanı’nın bölgenin su kaynakları açısından önemine değinerek, hukuksuz orman kesim izninin iptal edilmesini istedi.

Şirket ve bakanlık yetkililerini de dinleyen mahkeme heyeti, avukatların keşif ve yetki sınırı hakkında yaptığı taleplerini reddetti. Mahkeme, kararını daha sonra açıklamak üzere duruşmayı sonlandırdı.

“Açtığımız 7’nci dava”

Evrensel Gazetesi’nin Muğla’dan aktardığına göre, mahkeme binasının önünde davanın avukatları Arif Ali Cangı, İsmail Hakkı Atal ve İpek Sarıca açıklama yaptı.

Avukat Cangı, şimdi hesap sorma zamanı diyerek başladığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“24 Temmuz 2023'de sanki düşman yurduna girmiş gibi Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğünün araçları, ekipleri ile Akbelen ormanına girdiler. Bugün o ormana girenlerden ve sessiz kalanlardan hesap sorma vaktidir. Yetkisi olmadığı halde imzaladığı bir belge ile kesime onay veren orman bölge müdüründen ve bu hukuksuz emri uygulayanlardan bu mahkemelerin hukuk nezdinde hesap sorması gerekiyor ya değilse bu mahkemeler kendi varlık nedenlerini ortadan kaldırmış olacaklardır.

Köylülerin diğer avukatı İsmail Hakkı Atal da "Bu dava bizim açtığımız 7'nci dava ve haklı olduğumuz halde bir dava bile kazanamadık. Bu mahkemeler kanunu uygulamıyor, beşli çeteyi koruyacak şekilde talimat aldıkları için bizim lehimize sonuç alamıyoruz. Ama biz kazanamayacağımızı bildiğimiz halde açtığımız bu davalarla tarihe not düşüyoruz. Kanunları uygulamayan kamu görevlilerinin, hakimlerin, savcıların çetelesini çıkarıyoruz. Halkın hukuki, meşru ve anayasal mücadelesini açtığımız davalarla hukuki zeminde yükseltiyoruz. Normalleşme istiyorsanız hemen şimdi yargı bağımsızlığını sağlamalısınız," dedi.