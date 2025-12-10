ENGLISH KURDÎ
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2025 13:38
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2025 17:35
1 dk Okuma

Akbelen direnişçisi Gülsüm Geriş hayatını kaybetti

"Sözümüz söz: Bu topraklara kıyanlara karşı bize emanet ettiğiniz mücadeleyi omuzlarımızda büyüteceğiz.”

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Akbelen direnişinin simge isimlerinden Gülsüm Geriş hayatını kaybetti.
87 yaşındaki Geriş, Akbelen Ormanı’nda toprağın, zeytinin ve suyun hakkı için bastonuna değil yüreğine yaslanarak mücadele eden kadınların en önünde yer almıştı.

Akbelen direnişçilerinin sosyal medyada yer alan açıklaması şöyle:

“Direnişin iki unutulmaz öncüsü; biri solda, biri sağda duran Zehra Nine ve Gülsüm Nine, yıllardır ormanı, yaşam alanlarını ve köylerini savunanların vicdanı olmuştu. Bugün artık ikisi de yaşamıyor; ancak geride bıraktıkları kararlılık, öfke ve inat hâlâ Akbelen’in her ağacında, her gövdesinde, her nefesinde hissediliyor.

“Bedenleri yoruldu, bastonları toprağa saplandı; ama adımları bir kez bile geri düşmedi.Artık rahat uyuyun… Sözümüz söz: Bu topraklara kıyanlara karşı bize emanet ettiğiniz mücadeleyi omuzlarımızda büyüteceğiz.”

Akbelen’de aylardır süren kesim, hukuki mücadeleler ve nöbetler boyunca direnciyle tanınan Gülsüm Geriş, köylülerin sesinin duyulmasında önemli bir simge hâline gelmişti.

(EMK/EG)

Haber Yeri
İstanbul
Akbelen direnişi Gülsüm Nine akbelen dayanışması Akbelen direnişçisi Gülsüm Nine
