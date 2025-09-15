Akbelen’de zeytin ağaçları kesildi, köylüler tepkili

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy ve Akbelen’de, YK Enerji / Limak-İçtaş ortaklığıyla yürütülen termik kömür projesinin ve maden sahası genişletme girişimlerinin ardından, zeytinliklerle ormanlar yeni bir baskı dalgasıyla karşılaşıyor. Altı yıldır süren hukukî ve fiilî direnişe rağmen, bu sabah kömür şirketi ve muhtar işbirliğiyle zeytin ağaçlarının “taşınması” gerekçesiyle kesime başlandığı iddiası, yörede büyük tepkiyle karşılandı.

Akbelen için mücadele edenlerin seslerini duyuran Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz isimli X hesabından yapılan çağrıda, “Zeytinlikler için geldiler” denildi.

Çağrı şöyle:

"Bu sabahın erken saatinde kamyonlar, kesim ekipleri ve jandarma personeli Akbelen'e gelerek zeytin kıyımına başladı. Giriş çıkışlar tutuldu. Engelleniyoruz!"

‼️AKBELEN'E ZEYTİNLER İÇİN GELDİLER! ‼️



Bu sabahın erken saatinde kamyonlar, kesim ekipleri ve jandarma personeli Akbelen'e gelerek zeytin kıyımına başladı. Giriş çıkışlar tutuldu. Engelleniyoruz! pic.twitter.com/vyiMEkTZtK — Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz 🌱🫒🌲 (@ikizkoydireniyo) September 15, 2025

Aynı sosyal medya hesabından daha sonra "gözaltına alındık" bilgisi paylaşıldı, şöyle denildi:

"GÖZALTINA ALINDIK Akbelen’de tüm tepeler jandarmalar tarafından kuşatılmış durumda. Zeytinlerin kesildiği alana ulaştık. Bu katliam bitene kadar gitmeyeceğimizi söyledik, gözaltındayız."

‼️GÖZALTINA ALINDIK‼️



Akbelen’de tüm tepeler jandarmalar tarafından kuşatılmış durumda. Zeytinlerin kesildiği alana ulaştık. Bu katliam bitene kadar gitmeyeceğimizi söyledik, gözaltındayız. pic.twitter.com/pjFB6gsqBp — Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz 🌱🫒🌲 (@ikizkoydireniyo) September 15, 2025

"Bir dalımızı bile vermeyeceğiz"

Gözaltına alınan köylüler, serbest bırakıldıktan sonra yaptıkları açıklamada zeytin ağaçlarının sökümüne karşı çıktıkları için ifade verdiklerini söyledi. Köylüler, şirketin kendilerini “maddi zarara uğratmakla” suçladığını, ancak asıl şikâyeti kendilerinin yaptığını belirtti:

“Ağaçların sökümünü göstermek için tepki gösterdik. Şirketi maddi zarara uğrattığımız iddiasıyla ifade verdik. Ama bu kadar jandarma personelini kendilerine tahsis edilmiş gibi kullanan şirketi de biz şikâyet ettik.”

Köylüler, özellikle yaz sıcağında ve ağaçların üzerinde meyve varken söküm yapılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi:

“Bu sıcakta, bu mevsimde böyle bir işlem yapılmaz. Üzerinde meyve olan ağaç kesilmez. Bunlar bizim alın terimiz.”

Şirketin dayatmalarına boyun eğmeyeceklerini vurgulayan köylüler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asla bu açgözlü şirketlere topraklarımızı vermeyeceğiz. Daha Zeha nenemizin acısını yaşamadan bize bunu yaşattılar. Bir tek dalımızı bile vermeyeceğiz.”

Direnişin Kronolojisi

*Akbelen Ormanı, YK Enerji / Limak-İÇTAŞ ortaklığındaki Yeniköy-Kemerköy Termik Santrallerine kömür sağlayacak açık maden sahası için kullanılması planlanan yaklaşık 740 dönümlük alan.

*İzinler, yönetmelik değişiklikleri ve mahkeme kararlarıyla projeye direniş gösterildi. Mücadele yalnızca ekolojiyle sınırlı kalmadı; zeytinliklerin korunması, su kaynaklarının tehlike altında olması, köylülerin geçim kaynağı olarak zeytincilik ve tarımın zarar görmesi gibi çok boyutlu bir yaşam savunusu haline geldiResmî olarak zeytinlikleri koruyan yasalar olmasına rağmen, madencilik faaliyetlerine açılacak bölgelerde “zeytin ağaçlarının taşınması” gibi uygulamalar gündeme gelmiş durumda. Bu taşımalar teoride “rehabilitasyon” vaatleriyle birlikte sunulsa da yöre halkı, ekolojik ve sosyoekonomik maliyetlerin yeterince hesaba katılmadığını söylüyor.

*Köylüler, muhtarların şirketle işbirliği içinde olduğu iddiasıyla güçlü biçimde çıkarlarını korumaya çalışıyor; “zeytin ağaçlarını ve topraklarımızı madene teslim etmeyeceğiz” mesajı veriliyor.

*İkizköylüler ve çevreciler, kamuoyuna, sosyal medya kullanıcılarına çağrı yaptı: gelin, bu süreci görünür kılalım; hukuki kararları takip edelim; alanlarda nöbet tutalım

*Mahkemelerde açılan davaların sonucu, şirketin izin süreçlerinin hukuka uygunluğu, mevcut izinlerin yenilenip yenilenemeyeceği gibi konular, hayatî önemde meseleler olarak öne çıkıyor.

“Besta’dan Akbelen’e, Cudi’den Kazdağları’na direnmeye devam edeceğiz”

Akbelen'den yeşil dönüşüme: Türkiye’nin iklim politikaları

"BU TOPRAĞIN ONURUYDU" Akbelen direnişçisi Zehra Nine hayatını kaybetti

İkizköylülerden Akbelen Ormanı için çağrı

(EMK)