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YT: Yayın Tarihi: 07.08.2026 14:46 7 Ağustos 2026 14:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.08.2026 14:53 7 Ağustos 2026 14:53
Okuma Okuma:  3 dakika

Ahbap Derneği’ne kayyım atandı

İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, derneğin tüm faaliyetlerinin durdurulmasına karar vererek fesih süreci başlattı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ahbap Derneği’ne kayyım atandı
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"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyım atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilen davanamede, davalı derneğin ivedi olarak feshine karar verilmesi gerektiği ve derneğin kurulduğundaki amacının gerçekleşmesinin yürütülen suç faaliyetleri kapsamında olanaksız hale geldiği belirtildi.

Derneğin pek çok suçun işlendiği merkez haline geldiğinin tespit edildiği belirtilen davanamede, kanunlara aykırı hareket edilmesi nedeniyle derneğin faaliyetlerinin ivedi olarak durdurulmasına ve İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince derneğe ait mal varlıklarının yönetimine kayyım olarak atanan heyetin, dernek yönetimi için de kayyım olarak belirlenmesine karar verilmesi talep edildi.

Davaname dilekçesini değerlendiren İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı Ahbap Derneğinin tüm faaliyetlerinin dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme, dernek iş ve işlemlerinin yürütülmesi, dernek malvarlığının ve taşınır/taşınmaz haklarının muhafazası ile durdurma sürecindeki resmi süreçlerin takibi amacıyla İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kayyım olarak atanan heyetin, derneğe yönetim kayyımı olarak atanmasını kararlaştırdı.

Dernek faaliyetlerinin tedbiren durdurulması kararının infazı, dernek binasının ve eklentilerinin mühürlenerek fiziki faaliyetlerinin önlenmesi, dernekler kütüğüne gerekli şerhin işlenmesi ile atanan yönetim kayyımının dernek yönetimine fiilen ve tesliminin sağlanması amacıyla İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Valiliğine yazı yazılmasına karar veren mahkeme, kararın dernekler kütüğüne tescili ve ilanı için İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne bildirilmesine hükmetti.

Kararda, dosya kapsamı ve mevcut delil durumu bir bütün olarak değerlendirildiğinde, derneğin idari organlarının sevk ve idareyi fiilen sürdürmesinin davanın amacını sakatlayabileceği ve telafisi imkansız zararlar doğurabileceği anlaşıldığından, ihtiyati tedbir talebinin kabulü ile derneğin tüm faaliyetlerinin durdurulmasına ve heyetin dernek yönetimine kayyım olarak atanmasına karar vermek gerektiği belirtildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu bazıları tutuklanmış, derneğin ve bir kısım zanlıların mal varlıklarına da el konulmuştu.

Ayrıca, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu, Ahbap Derneğinin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere kayyum olarak atamıştı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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