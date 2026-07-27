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YT: Yayın Tarihi: 27.07.2026 10:05 27 Temmuz 2026 10:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.07.2026 11:39 27 Temmuz 2026 11:39
Okuma Okuma:  1 dakika

Ahbap Soruşturması 4. dalga: 13 kişi gözaltına alındı

Bakan Gürlek, "Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ahbap Soruşturması 4. dalga: 13 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: Derneğin X hesabı.
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Ahbap soruşturmasında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. 4'üncü dalga operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

7 soruda Ahbap Derneği
7 soruda Ahbap Derneği
10 Şubat 2023

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir" dedi. 

Ayrıca, soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ile Hayko Cepkin’in ifadeye çağrılacak.

Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturmada şu ana kadar 3 operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 kişi tutuklu bulunuyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ahbap derneği Ahbap Soruşturması Ahbap Platformu akın gürlek
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