Ahbap Soruşturması 4. dalga: 13 kişi gözaltına alındı

Ahbap soruşturmasında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. 4'üncü dalga operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

7 soruda Ahbap Derneği

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir" dedi.

Ayrıca, soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ile Hayko Cepkin’in ifadeye çağrılacak.

Ahbap Derneği 'ne yönelik başlatılan soruşturmada şu ana kadar 3 operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 kişi tutuklu bulunuyor.

(EMK)