Erdoğan’dan ‘Ahbap soruşturması’ açıklaması: Fırsatçılık yapanlar hesap veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 2'nci İletişim Şurası'nda konuştu. Erdoğan, Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin ilk kez konuştu.

"Siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar hesap veriyor"

Erdoğan, açıklamasına şunları söyledi:

"Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken, diğer taraftan da bu çevrelerce köpürtülen dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler, 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle, hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor."

"Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız"

Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacaklarının altını çizen Erdoğan, "Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

(FY)