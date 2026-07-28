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YT: Yayın Tarihi: 28.07.2026 15:07 28 Temmuz 2026 15:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.07.2026 15:15 28 Temmuz 2026 15:15
Okuma Okuma:  1 dakika

Erdoğan’dan ‘Ahbap soruşturması’ açıklaması: Fırsatçılık yapanlar hesap veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini hepimize çok net biçimde gösteriyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdoğan’dan ‘Ahbap soruşturması’ açıklaması: Fırsatçılık yapanlar hesap veriyor
Fotoğraf: AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 2'nci İletişim Şurası'nda konuştu. Erdoğan, Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin ilk kez konuştu.

"Siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar hesap veriyor"

Erdoğan, açıklamasına şunları söyledi:

"Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken, diğer taraftan da bu çevrelerce köpürtülen dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler, 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle, hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor."

"Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız"

Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacaklarının altını çizen Erdoğan, "Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Tayyip Edoğan ahbap haluk levent
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