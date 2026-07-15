‘Ahbap Derneği’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı” iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent’in de yer aldığı 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 23’ü Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilirken, 1’i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şarkıcı Haluk Levent, dün (14 Temmuz) sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada ifadesi esnasında “konuşmasına izin vermediklerini” açıkladı.

Şarkıcının avukatı da konuya ilişkin tutanakta, Levent’in ifade sırasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan söz ettiğini; ancak bu beyanın “soruyla uyumsuz cevap” gerekçesiyle ifade tutanağına geçirilmediğini belirtti.

Avukat, bu durumun müvekkilinin savunma hakkını kısıtladığını kaydetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri iddia edilmişti.

Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirtilen, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent’in de bulunduğu 17 kişi, 12 Temmuz’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 7 kişi hakkında daha aynı işlem uygulandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda ise 17 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı uygulandı. (TY)