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YT: Yayın Tarihi: 17.07.2026 07:53 17 Temmuz 2026 07:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.07.2026 08:23 17 Temmuz 2026 08:23
Okuma Okuma:  2 dakika

Ahbap soruşturmasında bilirkişi heyeti kuruldu: Deprem bağışları araştırılacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği’nin deprem sonrası topladığı bağış ve yardımların kullanımına ilişkin soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti görevlendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ahbap soruşturmasında bilirkişi heyeti kuruldu: Deprem bağışları araştırılacak
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AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği’nin deprem sonrası topladığı bağış ve yardımların kullanımına ilişkin soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin iddialar tüm yönleriyle incelenmektedir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla; toplanan bağış ve yardımların belirlenen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirilmesine karar verilmiştir. Bilirkişi heyeti tarafından; bağışların toplanması, aktarılması ve harcanmasına ilişkin tüm mali kayıtlar, banka hesap hareketleri, ilgili kişi ve şirketler arasındaki para transferleri ile soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi ve belgeler incelenerek ayrıntılı rapor hazırlanacaktır.Soruşturma; hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi esas alınarak, yalnızca somut bilgi, belge ve deliller doğrultusunda sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Akın Gürlek açıklama yaptı

Adalet Bakanı Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız müsterih olsun. Türk yargısı; algılara veya sosyal medya kampanyalarına göre değil, yalnızca somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir. Milletimizin güvenine ve emanetine gölge düşüren iddialar sonuna kadar incelenecek; yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır."

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
ahbap derneği deprem yardımları soruşturma bilirkişi
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