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YT: Yayın Tarihi: 27.07.2026 22:38 27 Temmuz 2026 22:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.07.2026 23:19 27 Temmuz 2026 23:19
Okuma Okuma:  2 dakika

Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının yönetimi kayyıma devredildi

Soruşturmanın mali ayağındaki yeni adımla dernek yönetiminin parasal kaynaklara erişimi kapatıldı. Bu arada kültür-sanat dünyasında muhalif kimlikleriyle tanınan kişiler de soruşturmaya dahil edilmeye başlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının yönetimi kayyıma devredildi
Ahbap Derneği'nin 6-7 Şubat depremleri sırasındaki etkinliklerinde/Fotoğraf: Çağın Gazetesi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm malvarlığı kayyıma devredildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'dan oluşan üç kişilik kayyım heyetini görevlendirdi. Kayyımlar derneğin banka hesapları, taşınmazları, araçları ve diğer malvarlıklarını adli süreç sonuçlanana kadar yönetecek. Savcılık, örgütlü suç faaliyeti, dernek kaynaklarının kara para aklama ve mali usulsüzlüklerde kullanıldığı iddiasını araştırıyor. Soruşturma kapsamında dernek yöneticileri ile birlikte Ece Üner, Fatih Portakal, Şahan Gökbakar gibi kültür, sanat ve medya dünyasından çok sayıda tanınmış isim ifade vermeye çağrıldı. Henüz iddianame hazırlanmazken, kayyım raporları ve MASAK incelemeleri doğrultusunda yeni gözaltı kararlarının gelebileceği belirtiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm malvarlığının idaresi ve yönetimi kayyıma devredildi. Kararla derneğin banka hesapları, taşınmazları, araçları ve diğer tüm malvarlığı değerlerinin yönetimi, mahkemenin görevlendirdiği üç kişilik kayyım heyetine geçti.

Ahbap kayyımları

Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'ı kayyım olarak görevlendirdi. Kayyımlar, derneğin malvarlığını yönetmek ve devam eden adli süreç sonuçlanıncaya kadar mali işlemleri yürütmekle görevli olacak.

Kayyım atanmasının anlamı 

Kayyım atanması, yürürlükteki hukuk mevzuatında bir kurumun faaliyetinin tamamen sona erdirildiği anlamına gelmiyor. Ancak yönetim organlarının mali tasarruf yetkisi kararla birlikte sona ererken kurumun malvarlığı üzerindeki karar alma yetkisi mahkemece görevlendirilen kayyımlara devrediliyor.

Bu aşamadan sonra derneğin bağış kabulü, taşınmaz işlemleri, banka hesaplarının kullanımı ve mali yükümlülükleri kayyımlarca yürütülecek. 

Soruşturma hangi aşamada?

Soruşturmada şimdiye kadar dernek yöneticileri ile bağlantılı çok sayıda kişi gözaltına alındı ve bir bölümü tutuklandı. Savcılık, örgütlü suç faaliyeti yürütüldüğü, dernek kaynaklarının suçtan elde edilen gelirlerin dolaşımında kullanıldığı ve mali kayıtlar üzerinden çeşitli usulsüzlükler yapıldığı iddiasını araştırıyor.

Şüpheliler ve avukatları suçlamaları reddetti. Savunma, soruşturmanın hukuki dayanağının zayıf olduğunu ve yargılama sürecinde iddiaların çürütüleceğini savunuyor.

Dosyada henüz esas hakkında hazırlanmış bir iddianame bulunmuyor. 

Kültür ve sanat dünyasına uzanan soruşturma

Soruşturma yalnızca dernek yöneticileriyle sınırlı kalmadı. Son haftalarda sanat, medya ve dijital yayıncılık alanından birçok tanınmış isim ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı; bazı isimler gözaltına alındı, bazıları ise tanık veya şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Soruşturma kapsamında son günlerde aralarında Ece Üner, Fatih Portakal, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter, Feyza Altun, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Fatih Koparan, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses'in ifadelerine başvurulurken; Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in de olduğu çok sayıda tanınmış muhalif gazeteci, oyuncu, müzisyen ve dijital yayıncı da ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

Sırada ne var?

Kayyım atanmasıyla birlikte soruşturmanın mali ayağının daha da derinleşeceği öngörülüyor. Kayyım heyetinin hazırlayacağı raporlar, MASAK incelemeleri ve savcılığın mali soruşturmaları doğrultusunda yeni gözaltı veya tutuklama kararlarının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
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