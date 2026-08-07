TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 07.08.2026 16:04 7 Tebax 2026 16:04
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 07.08.2026 16:07 7 Tebax 2026 16:07
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Ji bo Komeleya Ahbapê qeyûm hat tayînkirin

29emîn Dadgeha Hiqûq û Esliyê ya Stenbolê, biryara rawestandina hemû xebatên komeleyê da û pêvajoya fesixkirinê da destpêkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Ji bo Komeleya Ahbapê qeyûm hat tayînkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Di çarçoveya lêpirsîna têkildarî îddîaya "bexşên ku li ser navê Komeleya Ahbapê hatine komkirin ji bo hesabên gumanbar hatine veguhestin" de, biryar hat dayîn. Li gorî biryarê ji bo rêveberiya komeleyê dê qeyûm bê tayînkirin û hemû xebatên wê wek tedbîr bên rawestandin.

Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê dosyeya dozê amade kir û şand 29emîn Dadgeha Hiqûq û Esliyê ya Stenbolê. Li gorî vê divê bi lezgînî biryara fesixkirina komeleya bê dayîn û bi sedema xebatên sûc ên hatine kirin, pêkanîna armanca avabûna komeleyê nepêkan bûye.

Halûk Levent jî di nav de 14 kes hatin girtin
Halûk Levent jî di nav de 14 kes hatin girtin
16 Tîrmeh 2026

Di doznameyê de diyar bûye ku komele bûye navendek ku gelek sûc tê de hatine kirin. Ji ber ku li dijî qanûnan tevgeriya ye, hat xwestin ku xebatên komeleyê bi lezgînî bên rawestandin. Her weha 8emîn Dadgeha Cezê û Aştiyê ya Stenbolê ji bo birêvebirina mal û milkên komeleyê heyetek wekî qeyyûm tayîn kir.

29emîn Dadgeha Hiqûq û Esliyê ya Stenbolê daxwaznameya dosyeyê nirxand û biryar da ku hemû xebatên Komeleya Ahbapê heta ku doz bi dawî dibe wek tedbîr bên rawestandin.

Oguzhan Ugur jî di nav de 9 kesên din hatin girtin
Oguzhan Ugur jî di nav de 9 kesên din hatin girtin
21 Tîrmeh 2026
Di çarçoveya lêpirsîna Komeleya AHBAPê de hunermend û Serokê komeleya AHBAPê Halûk Levent di 12yê Tîrmehê de li Bûrsayê hatibû desteserkirin. Halûk Levent bi “mûxalefeta li dijî qanûna komeleyan”, “qezenckirina pereyên neqanûnî” û “endamê rêxistinê” tê tohmetbarkirin. Bi giştî 24 kes di çarçoveya lêpirsîna derbarê AHBAPê de, hatibûn desteserkirin. Her weha dadgehê di 16ê Tîrmehê de biryara girtina Levent da û ew şand girtîgehê.

(HA/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Gendeltî haluk levent ahbap
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê