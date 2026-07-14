Ahbap soruşturmasında ikinci operasyon: 14 gözaltı

*Dosyada Levent'in 2020-2026 arasında yasal bahis platformlarında 990 milyon liralık işlem yaptığı ve 390 milyon lira kaybettiği, ayrıca asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira aktarıldığı iddia ediliyor. Soruşturma devam ediyor.

*İlk operasyonda 22, ikinci dalgada 17 kişi olmak üzere toplam 39 kişi gözaltına alındı. MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve takip çalışmalarına dayanan soruşturmada, dernek hesaplarından yüksek tutarlı para transferleri, mali profille uyumsuz hareketler ve tapu devirleri inceleniyor.

*İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenledi. Şarkıcı ve derneğin kurucusu Haluk Levent hakkında Dernekler Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı.

Haluk Levent: Kızılay AHBAP'a gıda da sattı

Soruşturma kapsamında şarkıcı ve Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent hakkında “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

İlk operasyonda Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alınırken, bugün düzenlenen ikinci dalga operasyonda 14 kişi daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 36’ya yükseldi.

Levent ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

MASAK raporları ve para transferleri incelemeye alındı

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında başlatıldığı açıklandı.

Soruşturma dosyasında, Ahbap Derneği hesaplarından bazı kişilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı, bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketlerinin bulunduğu iddialarının incelendiği belirtildi.

Dosyada ayrıca bazı kişiler arasında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, yasal bahis hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı ve kısa süre içinde çok sayıda tapu devri yapıldığı öne sürüldü.

Ne olmuştu?

Soruşturma dosyasında, Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında yasal bahis platformlarında 990 milyon liralık işlem yaptığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybettiği iddiası yer aldı. Ayrıca Ahbap Derneği hesaplarından Levent’in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya’nın hesabına yaklaşık 120 milyon lira aktarıldığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner ise yaptığı açıklamada, Haluk Levent’e borç verdiğini, bu parayı yaklaşık bir yıl sonra geri aldığını belirtti. Güner, Ahbap Derneği’nin ya da Haluk Levent’in avukatlığını yapmadığını ifade etti.

Soruşturma sürüyor.

(EMK)