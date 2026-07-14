Deprem bağışları için yapılan AHBAP incelemesinde hangi sonuçlara ulaşıldı?

*Rapora göre, 6-28 Şubat arasında 2,99 milyar lira bağış toplandı, 409 milyon lira harcandı. Mart-Haziran döneminde 922 milyon lira daha bağış geldi ve 2,3 milyon lira ödeme yapıldı. 30 Haziran 2023 itibariyle banka hesaplarında 1,27 milyar lira bağış parası bulunuyor.

*İnceleme, bağışların ve ödemelerin banka hesapları ile muhasebe kayıtları üzerinden kontrolüne yönelik olup, bağımsız denetim niteliğinde değil. TÜRMOB, ücretsiz yapılan bu çalışmanın farklı amaçlarla kullanılmaya çalışıldığına tepki gösterdi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), AHBAP Derneği’ne ilişkin 6 Şubat-30 Haziran dönemini kapsayan incelemenin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

TÜRMOB, yapılan çalışmanın bağışlar ve ödemelerin banka hesapları ile dernek muhasebe kayıtları üzerinden kontrol edilmesine yönelik sınırlı bir inceleme olduğunu açıkladı.

BirGün'ün haberine göre, TÜRMOB’dan yapılan açıklamada, incelemenin temel amacının AHBAP tarafından söz konusu dönemde toplanan bağışların ve gerçekleştirilen ödemelerin banka hareketleri ve muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırılması olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan incelemelerde temel amaç, ilgili dönemlerde Dernek tarafından toplanan bağışların ve yapılan ödemelerin banka hesapları ve Dernek muhasebe kayıtları üzerinden kontrolüdür” denildi.

TÜRMOB, incelemenin bağımsız denetim niteliğinde olmadığını vurgulayarak, sonuçların farklı yorumlanmasına tepki gösterdi. Açıklama şöyle:

“Hiçbir ücret alınmaksızın, ülkenin içinde bulunduğu zorlu bir dönemde deprem bölgesine yardımda ön plana çıkmış bir derneğin banka hesapları ve muhasebe kayıtları üzerinden yapılan sınırlı bir incelemenin; sanki bir derneğin tüm faaliyet dönemleri bağımsız denetime tabi tutulmuş ve raporda belirtilenin aksine kesin bir usulsüzlük tespiti yapılmış gibi teknik bilgisi olmayan kişilerce farklı amaçlarla kullanılmaya çalışıldığı görülmektedir.”

TÜRMOB, incelemenin kapsamı ve ulaşılan bulguların daha önce açıklandığını belirterek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığını belirtti.

Rapordaki tespitler şöyle:

*6 Şubat 2023-28 Şubat 2023 tarihleri arasında banka hesaplarına 2 milyar 994 milyon lira değerinde nakit bağış girişi yapıldı.

*Banka hesaplarından deprem yardımlarında kullanılmak üzere yapılan alımlar için yaklaşık 409 milyon lira değerinde nakit ödeme gerçekleşti.

*28 Şubat 2023 tarihi itibariyle banka hesabında yaklaşık 2 milyar 585 milyon lira bağış parası yer aldı.

*1 Mart 2023-30 Haziran 2023 tarihlerinde yapılan denetimlerde ise banka hesaplarına yaklaşık 922 milyon lira değerinde nakit girişi oldu.

*Banka hesaplarından deprem yardımlarında kullanılmak üzere yaklaşık 2.3 milyon lira değerinde nakit ödeme yapıldı.

*Gelen bağışlardan yapılan ödemeler düşüldükten sonra, 30 Haziran 2023 tarihinde yabancı paraların kur değerlemesi dahil banka hesabında 1 milyar 270 milyon 468 bin 443 lira tutarında bağış parası yer aldı.

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(EMK)