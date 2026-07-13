Ahbap Derneği soruşturması: Haluk Levent ve 17 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmada, dernek çalışanları ve üyeleriyle bağlantılı olduğu belirtilen 17 kişi hakkında da gözaltı işlemi uygulandı.

7 soruda Ahbap Derneği

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları yöneltildi. Gözaltına alınan Levent'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda toplam 18 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli belgelere el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Başsavcılık: Bağış hesapları mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarda para transferi yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın, deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı ve yurt dışına çıkarıldığı yönündeki iddialar nedeniyle genişletildiği belirtildi.

Savcılık açıklamasında, Haluk Levent'in çok sayıda banka hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına olduğu ve Ahbap Derneği hesaplarından Kaya'nın hesabına yaklaşık 120 milyon liralık para transferi tespit edildiği öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca, Haluk Levent ile ilişkilendirilen hesaplardan 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon liralık yasal bahis oynandığı ve bu süreçte yaklaşık 390 milyon lira kayıp oluştuğunun belirlendiği iddia edildi. Savcılık, Levent hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağına rağmen yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı yönündeki tespitler üzerine gözaltı kararının uygulandığını bildirdi.

Gayrimenkul ve bağış iddiaları

Başsavcılık açıklamasında, ayrı bir soruşturmada Ahbap Derneği'nin adı ve bağış vaadi kullanılarak mağdurlardan gayrimenkul alındığı, bu taşınmazların önce Yeliz Kaya adına, ardından başka kişiler üzerine devredildiği yönünde tespitler bulunduğu ifade edildi. Bu süreçte yaklaşık 60 milyon dolar tutarında mağduriyet oluştuğu iddia edildi.

Savcılık, dernek hesaplarından şahsi hesaplara para aktarıldığı, derneğe ait bazı taşınmazların şüpheliler adına tescil edildiği ve özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan bağışların kişisel hesaplara yönlendirildiğine ilişkin bulgular elde edildiğini de ileri sürdü.

Daha önce para cezası almıştı

Haluk Levent, Haziran ayında karşılıksız çek düzenlediği gerekçesiyle görülen davada yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme ayrıca Levent hakkında çek düzenleme ve yeni çek hesabı açma yasağı kararı vermişti.

Levent, kararın ardından yaptığı açıklamada söz konusu çeklerle ilgili ödemelerin taksitlendirildiğini ve herhangi bir mağduriyet yaşanmadığını savunmuştu. Aynı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle Ahbap Derneği'ndeki genel başkanlık görevini, mali denetim süreci tamamlandıktan sonra bırakacağını duyurmuştu.

Sosyal medyadaki iddiaları reddetmişti

Haluk Levent'in adı son günlerde İstanbul merkezli yürütülen başka bir soruşturma kapsamında da gündeme gelmişti. Soruşturmada tutuklanan Portekiz vatandaşı Tessy Ramos Correia'nın savcılık ifadesinde Levent hakkında bazı iddialarda bulunduğu öne sürülmüştü.

Levent ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaları reddederek, hayatı boyunca sigara dahi içmediğini ve uyuşturucu kullanmadığını ifade etmişti.

Gürlek'ten Kızılay'a bağış

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Ahbap Soruşturması'nın açıkladığı dakikalarda Kızılay'a bağış yaptığını açıklaması dikkat çekti. Gürlek'in X paylaşımı şöyle:

"Köklü geçmişi, fedakâr çalışanları ve gönüllüleriyle; afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, aziz milletimizin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biridir. Vatandaşlarımız, Türk Kızılay’a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabilir; yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebilir. Bu vesileyle; şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin TL tutarı @Kizilay’a bağışladım. Milletimizin merhamet elini dünyanın dört bir yanına ulaştıran, iyiliğin ve dayanışmanın sembolü olan Türk Kızılay’ın tüm çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür ediyorum. Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz."

“Ahbap'ın denetlenmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvurduk”

Not: Haberde yer alan para transferleri, bahis işlemleri, bağışların kullanımı ve diğer mali iddialar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma kapsamında yaptığı açıklamalara dayanıyor. Soruşturma devam etmekte olup suçlamalar hakkında yargı süreci henüz tamamlanmadı.

(EMK)