Kadrî Esen: Em ê bi xebatên bi vî rengî hewl bidin rê li pişaftinê bigirin

Rêvebiriya Çand û Karên Civakî ya Şaredariya Farqîna Amedê ji bo zarokan bernameyeke bi navê “Serê Şevê Çîrokek” da destpê kirin. Di çarçoveya bernameyê de ji bo zarokan her şev çîrok tên vegotin.

Şaredarî di çarçoveya bernameyê de her şev saet di 21.30an de bi rêya weşana zindî li ser hesabê xwe yê Instagramê bi zarokan re dicive.

Têkildarî xebata “Serê Şevê Çîrokek” hevşaredarê Farqînê Kadrî Esen bi Bianetê re axivî.

Destpêka axaftina xwe de hevşaredar Kadrî Esen diyar kir ku di pêvajoya hilbijartinê de wan li ser kar û xebatên ji bo çandê rawestiya ne û di vî warî de soz dabûn gel ku dê bi zimanê kurdî xebatan bimeşînin.

Kadrî Esen destnîşan kir û got:”Belkî em dereng jî ketibin lê piştî çend mehan me firsend dît ku ji bo zarokên xwe û malbatên wan xebateke bi vî rengî bikin. Em bi vê xebatê armanc dikin zarokên xwe ji “medya pişaftî” dûr bixin û bi rêya medya dîjîtal wan li zimanê wan bibanînin! Her wiha destûr nedin ku çanda çîrokbêjî û çîrokguhdarkirinê ya bi sedan salan e li nav kurdan winda bibe.”

“Divê zêdetir malbat berê zarokan bidin van çîrokan”

Di berdewama axaftina xwe de Kadrî Esen da zanîn ku hê di meha Çile de plansaziya vê xebatê kirine û wiha pê de çû: “Piştî me plansazî û di hela teknîkê de pêwistiyên xwe dabîn kir, di 3ê Sibatê de dest bi xebata xwe kir. Di vî warî de kedeke gelekzêde ya kedkarên Gerînendetiya me ya Çandê heye. Lewre wan bi israreke zêde daxwaza vê bernameyê kir. Ji ber ku hê destpêk e, niha eleqeyeke zêde nîne. Lê bawer im malbatên me zarokên xwe ji lîstikên di telefonan de dûr bixin û berê wan bidin bernameyên bi vî rengî wê eleqe zêdetir bibe. Hem dema ku dikeve weşanê hem jî dema ku li ser hesabên me tên parvekirin gelek kes çîrokên me şîrove dikin û kêfxweşiya tînin ziman. “

“Divê her şaredariyên di destê kurdan de ne karên bi vî rengî bikin”

Hevşaredarê Farqînê Esen destnîşan kir ku Kar û xebatên bi vî rengî ji sedî sed nebin bersiv jî cihekî wan ê girîng di pêşîgirtina polîtîkayên pişaftina çand û zimanê kurdî de heye û ev tişt anî ziman:

”Ev xebat di hêla jiyandina çand û zimanê kurdî de di nav civakê de baldariyekê çêdikin.

Her wiha kar û xebatên bi vî rengî ji bo hiş û aqlê kurdî dibine arşîveke baş. Her zêdekirinek ji bo pêşketinê dibe gavek. Weke gel û sazî divê ku em wiha nêzî xebatên bi vî rengî bibin. Girîng e ku sazî û dezgehên dewletê yên mîna şaredariyan ku li Kurdistanê bi destê kurdan tên birêvebirin teqez divê xebatên bi rengî bimeşînin û ji bo hiş û aqlê kurdî gelek hilberînan pêk bînin. “

Plansaziya folklora Farqînê

Di berdewama xaftina xwe de Kadrî Esen gor ku ji bo pêşerojê plansaziya gelek xebatên çandê yên li ser folklara Farqînê dane pêşiya xwe û wiha pê de çû: “Ji ber ku di vî warî de xebatên me hê bi encam nebûne zede agahî nedim, lê tenê vî bibêjim; di demên pêş de em ê lîstikên li herêma me ku li ber tunebûnê ne derxînin holê û di rojên girîng ên Farqînê de bidine leyîstandin û nehêlin li ber bayê pişaftinê ba bibin û biçin.”

“Em amadekariya mûzeyekê dikin”

Dawiya axaftina xwe de Hevşaredarê Farqînê Kadrî Esen bang li farqîniyan kir û wiha got: “Bi rêya malpera we bangî gelê me yê Farqînê dikim û dixwazim bibêjim ku kel û pelên xwe yên kevn navêjin. Lewre di vî warî de jî wê xebatên me çi bibin. Em amadekarî dikin ku muzeyek vebikin û amûrên berê ku tesîreke mezin li ser çand û jiyane me kirin divê muzeyê de biparêzin û bidine pêşandan.”

