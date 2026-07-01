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YT: Yayın Tarihi: 01.07.2026 12:45 1 Temmuz 2026 12:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.07.2026 12:54 1 Temmuz 2026 12:54
Okuma Okuma:  3 dakika

NATO TUTUKLAMALARI

75 yaşındaki TEMA gönüllüsü Ayten Yakut’un tutukluluğuna itiraz edildi

Avukat Özdemir, "60’lı yaşlarda olan kişilere yaşı da gerekçe gösterilerek ev hapsi adli kontrol tedbiri uygulanırken, müvekkilin 75 yaşında olması dikkatlerden kaçmış ve bu hata sonrası gençlerle birlikte tutuklu olarak cezaevine gönderilmiştir" diyor.

Evrim Kepenek
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Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
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Görseli Büyüt
75 yaşındaki TEMA gönüllüsü Ayten Yakut’un tutukluluğuna itiraz edildi
Fotoğraf: Ayten Yakut'un sosyal medya hesabı.

Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 178 kişi arasında yer alan 75 yaşındaki emekli öğretmen Ayten Yakut, “örgüt üyesi” olduğu iddiası ile tutuklandı.

Uzun yıllar öğretmenlik yapan Yakut, aynı zamanda çevre çalışmalarıyla bilinen bir TEMA gönüllüsüydü. 

2004 yılında eşinin vefatının ardından yaşadığı travma sürecinde arkadaşlarının tavsiyesiyle TEMA’ya katılan Yakut, çevre eğitimleri ve gönüllülük faaliyetlerinde yer aldı.

Yakut’un soruşturmaya dahil edilmesi ise TEMA’nın 3 Haziran’da Nallıhan Kuş Cenneti ziyaretinin ardından yaşandı. İddiaya göre gezi dönüşünde madencilerle karşılaşan Yakut ve beraberindeki gönüllüler, jandarmanın GBT kontrolünün ardından soruşturmaya dahil edildi. 

Yakut ile birlikte aynı gezideki 41 TEMA gönüllüsü, 23 Haziran sabahı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Operasyon sırasında Yakut’un çocuklara doğa eğitimi verdiği bilgisayarına da el konuldu.  25 Haziran’da “silahlı terör örgütü üyeliği” iddiasıyla tutuklanan Yakut, diğer TEMA tutuklusu kadınlarla birlikte Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

"Vicdani anlamda da kabul edilemez"

Ayten Yakut’un avukatı Gürbüz Özdemir, bianet’e konuştu. Özdemir şöyle dedi: 

“Operasyonların Nato toplantılarının yapılacağı haftadan önce meydana gelmesini, muhtemel toplumsal olayları önleme maksadıyla alınan tedbirler olarak değerlendirmek mümkündür.

Nitekim son bir haftalık süreçteki gözaltı süreçlerine bakıldığında olayların hukuk temelli değil, siyasal mülahazalarla hayata geçirildiği görülmektedir.

Olayları hukuk tekniği açısından da değerlendirdiğimizde tam bir hukuki garabetle karşı karşıya olduğumuz görülecektir.

Müvekkilin ve diğer şüphelilerin gözaltına alınış şekilleri ve sonrasındaki 24 saatlik kısıtlı kararı, akabinde de kolluk marifeti ile alınan sorgu tutanakları birlikte değerlendirildiğinde tamamen siyasi bir senaryonun hayata geçiriliş yöntemi olduğunu gözlemlemekteyiz.

Bir diğer değinmemiz gereken husus ise operasyonların toplumsal etkilerinin göz önünde bulundurulmadan yapılmış olduğudur.

Nitekim konutunda yalnız yaşayan 75 yaşındaki müvekkilim Ayten Yakut’un evine sabah saat dörtte yapılan baskın, soruşturma içeriği ve savcılığın tutuklama gerekçeleri birlikte değerlendirildiğinde bu soruşturmanın toplum nezdinde nasıl bir infial yaratacağı hiç değerlendirilmemiştir.

Müvekkilim 75 yaşında sağlık sorunları olan birisidir. Kendisi emekli öğretmendir, yıllarca bu topluma insan yetiştirmiştir, adliye veya karakol yüzü görmemiştir.

Hal böyleyken acımasızca silahlı terör örgütüyle ilişkilendirilerek gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanması hem hukuki anlamda hem de vicdani anlamda kabul edilebilir bir durum değildir.

Zira müvekkilin soruşturmaya konu Türkiye Komünist partisi ile bağlantılanabilecek en ufak bir irtibatı iltisakı söz konusu değildir.

Sorulan sorular da sadece bu örgütü tanıyıp tanımadığı yönündedir. Sorgulama esnasında müvekkilin dosyaya konu Türkiye Komünist partisi ile bağlantısını somutlaştıracak hiçbir delile, iddiaya yer verilmemiştir. Hal böyle olduğu halde müvekkil hakkında tutuklama talepli savcılığın sulh ceza hâkimliğine fezleke göndermesi, sürecin savcılık marifetiyle değil siyasi baskıyla yürütüldüğünü göstermektedir.

Müvekkilim Ayten Yakut’un da ilerlemiş yaşına rağmen tutukluluk adli kontrol tedbiri ile gözetim ve denetim altına alınmış olması da Sulh Ceza hakimliğinin sehven değerlendirme hatası neticesinde meydana geldiğini değerlendirmekteyiz.

Zira 60’lı yaşlarda olan kişilere yaşı da gerekçe gösterilerek ev hapsi adli kontrol tedbiri uygulanırken, müvekkilin 75 yaşında olması dikkatlerden kaçmış ve bu hata sonrası gençlerle birlikte tutuklu olarak cezaevine gönderilmiştir.

Gelinen nokta itibariyle bu durumu kabul etmek mümkün değildir zira itiraz kanun yollarına müracaat edilmiş olup müvekkilin tez zamanda bu mağduriyetten kurtarılması için gereken her türlü işlem yapılmaktadır.”

Avukat Özdemir, Ayten Yakut’un tutukluluğuna ilişkin itiraz sürecinin devam ettiğini söyledi. 

NATO Zirvesi öncesi operasyon: Tutuklu sayısı 178’e çıktı
NATO Zirvesi öncesi operasyon: Tutuklu sayısı 178’e çıktı
27 Haziran 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
NATO tutuklamaları Ayten Yakut Emekli öğretmen Ayten Yakut Nato zirvesi
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler...

bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. TGS İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize’de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergilerinde haber ve yazıları yayımlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. “Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri”, “Sırtında Sepeti”, “Medya ve Yalanlar” isimli kitaplara yazılarıyla katkı sundu. bianet stajyeri (2000). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun.

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