HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.04.2026 16:29 9 Nisan 2026 16:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.04.2026 16:33 9 Nisan 2026 16:33
Okuma Okuma:  2 dakika

3 bin 81 gündür hapiste olan Osman Kavala "özgürlük ödülü”ne layık görüldü

Ödül, liberal değerleri teşvik etme konusunda, çoğu zaman büyük riskler üstlenerek kararlılıkla mücadele eden kişiler için en yüksek takdirlerden biri olarak kabul ediliyor.

BİA Haber Merkezi

Almanya merkezli Friedrich Naumann Vakfı, Osman Kavala'ya "özgürlük ödülü" verecek

Silivri'deki Marmara Cezaevinde bulunması nedeniyle Kavala adına ödülü eşi Ayşe Buğra'nın alması bekleniyor.

Londra merkezli uluslararası bir federasyon olan Liberal International, ödülün bu yılki sahibinin Osman Kavala olacağını Kasım 2025'te açıklamıştı.

Osman Kavala kimdir?
DW Türkçe’nin aktardığına göre Londra merkezli Liberal International, Özgürlük Ödülü’nü her yıl insan haklarının ve siyasi özgürlüklerin ilerletilmesi ve teşvik edilmesine katkıda bulunan bir kişiye veriyor.

Ödül, bu sene 3 bin 81 gündür hapiste olan Osman Kavala'ya verilecek. Ödül töreni, Almanya merkezli Friedrich Naumann Vakfı işbirliğiyle 4 Mayıs’ta Berlin’de düzenlenecek. Kavala’ya Ağustos 2025’te de Almanya’nın en prestijli ödüllerinden Goethe Madalyası verilmişti.

Özgürlük Ödülü hakkında

Özgürlük Ödülü Liberal International tarafından her yıl, insan haklarının ve siyasi özgürlüklerin ilerletilmesi ve teşvik edilmesine katkıda bulunan bir kişiye veriliyor.

Kavala Ağustos 2025'te de Almanya'nın en prestijli kültürel ödüllerinden Goethe Madalyası ile onurlandırılmış; Almanya'nın Weimar kentinde düzenlenen törende Kavala yerine madalyayı eşi akademisyen Prof. Dr. Ayşe Buğra teslim almıştı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Osman Kavala osman kavala'nın tutukluluğu Özgürlük Ödülü
