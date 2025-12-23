ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:54 23 Aralık 2025 15:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.12.2025 16:01 23 Aralık 2025 16:01
Okuma Okuma:  2 dakika

AİHM’den Osman Kavala dosyasında yeni adım

AİHM, Büyük Daire’ye devrettiği Osman Kavala dosyasında duruşma gününü 25 Mart 2026 olarak belirledi. Dava, Kavala'nın AİHM'nin 2019’da verdiği ‘ihlal’ ve ‘derhal serbest bırakılmalı’ kararından sonra devam eden tutukluluğunu ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sonuçlanan ceza yargılamasını konu alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AİHM’den Osman Kavala dosyasında yeni adım

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Osman Kavala'nın başvurusunda duruşmayı 25 Mart 2026 tarihinde yapacağını açıkladı.

Büyük Daire’ye devredilen dosya için AİHM, taraflardan yazılı görüşlerini en geç 26 Ocak 2026’ya kadar sunmalarını istedi.

Yüksek Mahkeme, Türkiye ya da ilgili kişi/kurumların davaya “üçüncü taraf” olarak katılmak için mahkemeden izin talep edecekleri son tarihi ise 29 Ocak olarak belirledi.

AİHM, normalde 12 hafta olan süreyi takvim gerekçesiyle kısalttı ve üçüncü taraf müdahilliği için izin başvurusu süresini 6 hafta olarak belirledi. Buna göre, müdahil olmak isteyen diğer sözleşmeci devletler ya da ilgili kişi/kurumlar 29 Ocak 2026’ya kadar izin talebinde bulunacak. Mahkeme izin verirse, müdahiller yazılı görüşlerini en geç 12 Şubat 2026 tarihinde iletecek.

AİHM’de dosyaya bakan daire, 16 Aralık 2025’te yetkisinden feragat ederek dosyayı Büyük Daire’ye göndermişti. Mahkeme bu bilgiyi internet sitesinde 18 Aralık 2025’te yayımlamıştı.

Dava, AİHM’nin 10 Aralık 2019’da verdiği ‘ihlal’ ve ‘derhal serbest bırakılmalı’ kararından sonra Osman Kavala’nın devam eden tutukluluğunu ve sonunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sonuçlanan ceza yargılamasını konu alıyor.

AİHM, Osman Kavala’nın ikinci başvurusunu Büyük Daire’ye devretti
AİHM, Osman Kavala’nın ikinci başvurusunu Büyük Daire’ye devretti
18 Aralık 2025
AİHM'den İhlal Kararı: Osman Kavala Derhal Serbest Bırakılmalı
AİHM'den İhlal Kararı: Osman Kavala Derhal Serbest Bırakılmalı
10 Aralık 2019

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Osman Kavala AİHM avrupa insan hakları mahkemesi
ilgili haberler
Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararının ayrıntıları
3 Aralık 2021
/haber/avrupa-konseyi-nin-osman-kavala-kararinin-ayrintilari-254283
Osman Kavala: İhlali gidermeyi reddetmek daha ağır bir hukuksuzluk
9 Aralık 2025
/haber/osman-kavala-ihlali-gidermeyi-reddetmek-daha-agir-bir-hukuksuzluk-314332
AİHM'nin Osman Kavala Kararı: Tutuklanmasında Makul Şüphe Yok
13 Aralık 2019
/haber/aihm-nin-osman-kavala-karari-tutuklanmasinda-makul-suphe-yok-217078
TÜRKİYE İÇİN İHLAL SÜRECİ BAŞLATILACAK
Avrupa Konseyinden Osman Kavala kararı
2 Aralık 2021
/haber/avrupa-konseyinden-osman-kavala-karari-254233
Avrupa Konseyi toplanıyor: Türkiye'ye yaptırım yolda
30 Kasım 2021
/haber/avrupa-konseyi-toplaniyor-turkiye-ye-yaptirim-yolda-254084
AİHM'den İhlal Kararı: Osman Kavala Derhal Serbest Bırakılmalı
10 Aralık 2019
/haber/aihm-den-ihlal-karari-osman-kavala-derhal-serbest-birakilmali-216907
Osman Kavala’nın selamı var
2 Kasım 2025
/yazi/osman-kavalanin-selami-var-313124
10-17 ARALIK: 'HAK'SIZ DEĞİLSİNİZ
Osman Kavala: Kalıcı barış ve gerçek demokrasinin ilk şartı haklara saygı
11 Aralık 2025
/haber/osman-kavala-kalici-baris-ve-gercek-demokrasinin-ilk-sarti-haklara-saygi-314406
AİHM, Osman Kavala’nın ikinci başvurusunu Büyük Daire’ye devretti
18 Aralık 2025
/haber/aihm-osman-kavalanin-ikinci-basvurusunu-buyuk-daireye-devretti-314657
Osman Kavala: İnsan onuruna saygının egemen olacağına inanıyorum
3 Kasım 2025
/haber/osman-kavala-insan-onuruna-sayginin-egemen-olacagina-inaniyorum-313143
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararının ayrıntıları
3 Aralık 2021
/haber/avrupa-konseyi-nin-osman-kavala-kararinin-ayrintilari-254283
Osman Kavala: İhlali gidermeyi reddetmek daha ağır bir hukuksuzluk
9 Aralık 2025
/haber/osman-kavala-ihlali-gidermeyi-reddetmek-daha-agir-bir-hukuksuzluk-314332
AİHM'nin Osman Kavala Kararı: Tutuklanmasında Makul Şüphe Yok
13 Aralık 2019
/haber/aihm-nin-osman-kavala-karari-tutuklanmasinda-makul-suphe-yok-217078
TÜRKİYE İÇİN İHLAL SÜRECİ BAŞLATILACAK
Avrupa Konseyinden Osman Kavala kararı
2 Aralık 2021
/haber/avrupa-konseyinden-osman-kavala-karari-254233
Avrupa Konseyi toplanıyor: Türkiye'ye yaptırım yolda
30 Kasım 2021
/haber/avrupa-konseyi-toplaniyor-turkiye-ye-yaptirim-yolda-254084
AİHM'den İhlal Kararı: Osman Kavala Derhal Serbest Bırakılmalı
10 Aralık 2019
/haber/aihm-den-ihlal-karari-osman-kavala-derhal-serbest-birakilmali-216907
Osman Kavala’nın selamı var
2 Kasım 2025
/yazi/osman-kavalanin-selami-var-313124
10-17 ARALIK: 'HAK'SIZ DEĞİLSİNİZ
Osman Kavala: Kalıcı barış ve gerçek demokrasinin ilk şartı haklara saygı
11 Aralık 2025
/haber/osman-kavala-kalici-baris-ve-gercek-demokrasinin-ilk-sarti-haklara-saygi-314406
AİHM, Osman Kavala’nın ikinci başvurusunu Büyük Daire’ye devretti
18 Aralık 2025
/haber/aihm-osman-kavalanin-ikinci-basvurusunu-buyuk-daireye-devretti-314657
Osman Kavala: İnsan onuruna saygının egemen olacağına inanıyorum
3 Kasım 2025
/haber/osman-kavala-insan-onuruna-sayginin-egemen-olacagina-inaniyorum-313143
Sayfa Başına Git