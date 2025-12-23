AİHM’den Osman Kavala dosyasında yeni adım

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Osman Kavala'nın başvurusunda duruşmayı 25 Mart 2026 tarihinde yapacağını açıkladı.

Büyük Daire’ye devredilen dosya için AİHM, taraflardan yazılı görüşlerini en geç 26 Ocak 2026’ya kadar sunmalarını istedi.

Yüksek Mahkeme, Türkiye ya da ilgili kişi/kurumların davaya “üçüncü taraf” olarak katılmak için mahkemeden izin talep edecekleri son tarihi ise 29 Ocak olarak belirledi.

AİHM, normalde 12 hafta olan süreyi takvim gerekçesiyle kısalttı ve üçüncü taraf müdahilliği için izin başvurusu süresini 6 hafta olarak belirledi. Buna göre, müdahil olmak isteyen diğer sözleşmeci devletler ya da ilgili kişi/kurumlar 29 Ocak 2026’ya kadar izin talebinde bulunacak. Mahkeme izin verirse, müdahiller yazılı görüşlerini en geç 12 Şubat 2026 tarihinde iletecek.

AİHM’de dosyaya bakan daire, 16 Aralık 2025’te yetkisinden feragat ederek dosyayı Büyük Daire’ye göndermişti. Mahkeme bu bilgiyi internet sitesinde 18 Aralık 2025’te yayımlamıştı.

Dava, AİHM’nin 10 Aralık 2019’da verdiği ‘ihlal’ ve ‘derhal serbest bırakılmalı’ kararından sonra Osman Kavala’nın devam eden tutukluluğunu ve sonunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sonuçlanan ceza yargılamasını konu alıyor.

AİHM, Osman Kavala’nın ikinci başvurusunu Büyük Daire’ye devretti

AİHM'den İhlal Kararı: Osman Kavala Derhal Serbest Bırakılmalı

(HA)