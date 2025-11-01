ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 1 Kasım 2025 10:30
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2025 11:08
2 dk Okuma

Cezaevindeki sekizinci yıldönümünde Osman Kavala’ya destek mesajları

Türkiye’den ve yurt dışından akademisyenler, siyasetçiler, gazeteciler ve sivil toplum temsilcileri adalet çağrılarını yineleyerek Osman Kavala ile dayanışma mesajlarını paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Cezaevindeki sekizinci yıldönümünde Osman Kavala’ya destek mesajları
Görsel: osmankavala.org

1 Kasım 2017’den bu yana Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutulan iş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala, bugün cezaevindeki sekizinci yılını doldurdu.

2022’de “cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçunu işlediği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilen Kavala’nın bunca yıldır temelsiz suçlamalarla özgürlüğünden mahrum bırakılması, Türkiye’de insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanında yaşanan vahim durumun en çarpıcı örneklerinden biri olmayı sürdürüyor.

Sekiz yıldır süren bu hukuksuzluğun yıldönümünde, Türkiye’den ve yurt dışından akademisyenler, siyasetçiler, gazeteciler ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 29 isim adalet çağrılarını yineleyerek Osman Kavala ile dayanışma mesajlarını paylaştı.

Osman Kavala: Milletvekilleri benimle görüşmek için izin alamıyor
Osman Kavala: Milletvekilleri benimle görüşmek için izin alamıyor
19 Ekim 2025

Kavala’ya dayanışma mesajı ileten isimler şöyle:

Abdullah Gül (11. Cumhurbaşkanı), Prof. Adem Sözüer (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Başkanı), Agnès Callamard (Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri), Ahmet İnsel (Akademisyen), Ahmet Taşgetiren (Köşe Yazarı), Prof. Ali Alpar (Bilim Akademisi Kurucu Başkanı), Anthony Barnett (openDemocracy Kurucusu), Prof. Aysel Çelikel (Eski Adalet Bakanı), Cemil Çiçek (Eski TBMM Başkanı ve eski Adalet Bakanı), Prof. Cevat Çapan (Akademisyen, Şair), Emre Kongar (Köşe Yazarı), Ertuğrul Günay (Eski Kültür ve Turizm Bakanı), Federico Borello (İnsan Hakları İzleme Örgütü Geçici Direktörü), Hasan Cemal (Gazeteci), Prof. İbrahim Kaboğlu (İstanbul Barosu Başkanı), Prof. Ioanna Kuçuradi (Filozof), Jale Parla (Akademisyen), Prof. Judith Herrin (Akademisyen), Prof. Köksal Bayraktar (Avukat, Akademisyen), Mary Lawlor (BM İnsan Hakları Savunucularının Durumu Özel Raportörü), Murat Karayalçın (Eski Dışişleri Bakanı), Mustafa Yeneroğlu (TBMM Milletvekili), Nacho Sánchez Amor (AP Türkiye Daimi Raportörü), Nesrin Nas (Siyasetçi), Orhan Pamuk (Yazar), Rıza Türmen (Eski AİHM Yargıcı), Taha Akyol (Gazeteci, Yazar, Hukukçu), Thomas de Waal (Akademisyen), Yetvart Danzikyan (Gazeteci).

osmankavala.org’da yayımlanan dayanışma mesajlarını okumak için tıklayın

Osman Kavala kimdir?
Osman Kavala kimdir?
12 Haziran 2024

(VC)

ilgili haberler
Osman Kavala: Milletvekilleri benimle görüşmek için izin alamıyor
19 Ekim 2025
KAVALA'YA ÖVGÜ
Shermin Langhoff: "Osman Kavala’yı onurlandırmak, Goethe Enstitüsü için büyük bir onur!"
28 Ağustos 2025
HAK SAVUNUCUSUNUN ODAĞINDA ADALET VE KİTAPLAR
Hukuksuzca atıldığı cezaevinde Osman Kavala haklar için hâlâ dimdik ayakta
3 Temmuz 2025
Osman Kavala'nın mahpusluğunu anlatan "Bir Dava Hikâyesi" raflarda
9 Ocak 2025
Osman Kavala kimdir?
12 Haziran 2024
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
