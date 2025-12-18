ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:52 18 Aralık 2025 14:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.12.2025 15:02 18 Aralık 2025 15:02
Okuma Okuma:  2 dakika

AİHM, Osman Kavala’nın ikinci başvurusunu Büyük Daire’ye devretti

Tutukluluk, adil yargılanma, ifade ve örgütlenme özgürlüklerin ihlalini içeren Osman Kavala başvurusu artık Büyük Daire’de incelenecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

AİHM, Osman Kavala’nın ikinci başvurusunu Büyük Daire’ye devretti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), iş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala’nın tutukluluğu ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin ikinci başvurusunu Büyük Daire’ye gönderdi. Mahkeme, dosyayı 16 Aralık 2025 itibariyle Büyük Daire’nin incelemesine açtı.

AİHM, 10 Aralık 2019 tarihli kararında Kavala’nın özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine, tutukluluğun siyasi amaçlarla sürdürüldüğüne hükmetmiş ve Türkiye’den Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını istemişti. Ancak Kavala serbest bırakılmadı. Bunun üzerine Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Şubat 2022’de AİHM’ye başvurarak Türkiye’nin karara uymadığını tespit etmesini talep etti. AİHM, 11 Temmuz 2022’de verdiği kararla Türkiye’nin bağlayıcı karara uymadığını açıkça ortaya koydu.

AİHM'den İhlal Kararı: Osman Kavala Derhal Serbest Bırakılmalı
AİHM'den İhlal Kararı: Osman Kavala Derhal Serbest Bırakılmalı
10 Aralık 2019

İkinci başvuruda Osman Kavala, 10 Aralık 2019’dan sonra süren tutukluluğunun keyfi nitelik taşıdığını savundu. Anayasa Mahkemesi önünde yürütülen sürecin de tutukluluğun hukuka uygunluğunu denetleme yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti. Kavala, ayrıca Sözleşme’nin 18. maddesi kapsamında, özgürlük kısıtlamasının meşru olmayan amaçlarla uygulandığını aktardı.

Başvuru, yalnızca tutuklulukla sınırlı kalmadı. Kavala, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, mahkemenin bağımsız ve tarafsız davranmadığını, savunma haklarının kısıtlandığını ve yargılamanın makul sürede sonuçlanmadığını dile getirdi. Masumiyet karinesinin ihlal edildiğini, cezanın kanunilik ve öngörülebilirlik ilkelerine aykırı olduğunu savundu. İfade özgürlüğü ile toplantı ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik ihlalleri de başvurusuna ekledi. Ayrıca kötü muamele yasağının ihlal edildiğini belirtti.

Büyük Daire’nin vereceği karar, hem Osman Kavala’nın durumu hem de Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulama yükümlülüğü açısından belirleyici olacak.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Osman Kavala AİHM aihm büyük daire büyük daire
