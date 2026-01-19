Osman Kavala'nın mesajı

Değerli Arkadaşlar,

Dokuzuncu defa aranızda olamamaktan dolayı çok üzgünüm. Ama bu mesaj okunurken ben de sevgili Hrant’ı ve sizleri düşünüyor olacağım.

Aramızdan ayrılanlar iç dünyamızda varlıklarını sürdürmeye devam ediyor, bazı ölümler dünyada yeni gerçeklikler yaratıyor, ölenler yeni birlikteliklerde hayat buluyor.

Sevgili Hrant’ın katledilişi bu cinayetin aydınlanması için bir araya gelen insanlara güçlü bir mücadele azmi verdi. Hrant’ın düşünceleri, üzerimizde derin izler bırakmış şahsiyeti ve kurucusu olduğu Agos’un 30 yıldır taze kalan nefesi; geçmişle adil biçimde yüzleşilmesini savunan, çocukların katile dönüştürülmediği bir gelecek için uğraş veren ve herkes için adalet talep eden bizler için en hakiki biçimde yol gösterici oldu.

Kuşkusuz Hrant’ın dostları, Hrant Dink Vakfı ve Agos bu engebeli yolda sebatla yürümeye devam edecek. Hrant Dink cinayetinin tam manasıyla aydınlatılacağına ve adaletin ülkemizde hükümran olacağına dair inancımızda, umudumuzda eksilme olmayacak.

Bu duygu ve düşüncelerle sizlerle birlikte Hrant Dink’i sevgiyle, saygıyla anıyor, ailesinin ve dostlarının verdiği adalet mücadelesini selamlıyorum.

Osman Kavala

(Mİ)