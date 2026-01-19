ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
SÜREÇ
YT: Yayın Tarihi: 19.01.2026 22:24 19 Ocak 2026 22:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.01.2026 22:26 19 Ocak 2026 22:26
Okuma Okuma:  1 dakika

Osman Kavala'nın mesajı

Marmara (Silivri) Cezaevinde tutuklu bulunanOsman Kavala, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı sırada öldürülen Hrant Dink'in anıldığı törene mesaj gönderdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Osman Kavala'nın mesajı

Değerli Arkadaşlar,

Dokuzuncu defa aranızda olamamaktan dolayı çok üzgünüm. Ama bu mesaj okunurken ben de sevgili Hrant’ı ve sizleri düşünüyor olacağım.

Aramızdan ayrılanlar iç dünyamızda varlıklarını sürdürmeye devam ediyor, bazı ölümler dünyada yeni gerçeklikler yaratıyor, ölenler yeni birlikteliklerde hayat buluyor.

Sevgili Hrant’ın katledilişi bu cinayetin aydınlanması için bir araya gelen insanlara güçlü bir mücadele azmi verdi. Hrant’ın düşünceleri, üzerimizde derin izler bırakmış şahsiyeti ve kurucusu olduğu Agos’un 30 yıldır taze kalan nefesi; geçmişle adil biçimde yüzleşilmesini savunan, çocukların katile dönüştürülmediği bir gelecek için uğraş veren ve herkes için adalet talep eden bizler için en hakiki biçimde yol gösterici oldu.

Kuşkusuz Hrant’ın dostları, Hrant Dink Vakfı ve Agos bu engebeli yolda sebatla yürümeye devam edecek. Hrant Dink cinayetinin tam manasıyla aydınlatılacağına ve adaletin ülkemizde hükümran olacağına dair inancımızda, umudumuzda eksilme olmayacak.

Bu duygu ve düşüncelerle sizlerle birlikte Hrant Dink’i sevgiyle, saygıyla anıyor, ailesinin ve dostlarının verdiği adalet mücadelesini selamlıyorum.

Osman Kavala

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Osman Kavala
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git