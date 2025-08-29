TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
Dîroka Weşanê: 29 Tebax 2025 09:48
 ~ Nûkirina Dawî: 29 Tebax 2025 09:57
2 xulek Xwendin

Osman Kavala Madalyaya Goethe wergirt

Osman Kavala di axaftina xwe ya qebûlkirina xelatê de, bal kişand ser tevkariya Goethe di pêşxistina têgeha "rûmeta mirovan" de û got, “Madalyaya Goethe dê ji bo min bibe sembolek ku hemû wateyên rûmeta mirovan li bîr dixe û xurt dike."

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Osman Kavala Madalyaya Goethe wergirt

Osman Kavala heşt sal in bi awayekî nehiqûqî di girtîgehê de ye. Kavala hêjayî Madalyaya Goethe hat dîtin ku yek ji xelatên herî bi prestîj ên dewletê yên Almanya ye û ji bo rûmeta helbestvan û nivîskarê mezin Johann Wolfgang von Goethe tê dayîn.

Serokê Enstîtuya Goethe, Gesche Joost di meha Gulanê de aşkere kiribû ku Osman Kavala wê yek ji xelatgirên Madalyaya Goethe ya îsal be.

Zimanzanê Çînî Li Yuan û nivîskarê Belçîkî David Van Reybrouck jî ligel Kavala xelata Madalyaya Goethe wergirtin.

Berî Osman Kavala, li Tirkiyeyê ev xelat  Prof. Dr. Sadi Irmak, Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Prof. Dr. Şara Sayin û Doğan Akhanli jî wergirtibû

Xelat her sal di merasîmekê de ku di 28ê Tebaxê, roja jidayikbûna Goethe de tê lidarxistin, tê dayîn. Di merasîma ku duh  li Weimar, cihê jidayikbûna Goethe, hat lidarxistin de, hevjîna Kavala Prof. Dr. Ayşe Buğra, li ser navê Kavala xelat wergirt.

Piştî pêşkêşiya Dîrektora Şanoya Maxim Gorki Shermin Langoff, Ayşe Buğrayê axaftina qebûlkirina xelatê a Osman Kavala xwend.

Osman Kavala di axavtina xwe ya qebûlkirinê de diyar kiriye û gotiye, Wêje ne tenê tevkariyê li pêşxistina têgehan dike, di heman demê de parvekirina hest û hesasiyetan saz dike ku dihêle têgeh cîgir bibe. Ezmûna min a di girtîgehê de weha bû. Madalyaya Goethe dê ji bo min bibe sembolek ku hemû wateyên rûmeta mirovan li bîr dixe û xurt dike."

(AEK/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Osman Kavala goethe
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê