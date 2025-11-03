TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 3 Mijdar 2025 10:30
 ~ Nûkirina Dawî: 3 Mijdar 2025 10:34
2 xulek Xwendin

Osman Kavala: Rêzgirtina ji bo rûmeta mirovahiyê wê bi ser bikeve

Osman Kavalayê ku 8 sal in di girtîgehê de ye destnîşan kir ku ew hê jî baweriya xwe bi serweriya hiqûqê tîne.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Osman Kavala: Rêzgirtina ji bo rûmeta mirovahiyê wê bi ser bikeve

Mafparêz û karsaz Osman Kavala 8 sal in ji azadiya xwe bêpar e. Kavala di 8emîn salvegera girtina xwe de daxuyaniyek weşand.

Kavala heşt salên xwe yên li Girtîgeha Silivriyê nirxand.

Daxuyaniya Kavala wiha ye:

"Di dawiya vê mehê de, heşt salên min ên li Silivriyê temam bû. Di sala 2020an de, yekem doza Parka Geziyê bi beraetê bi encam bûbû. Di biryara beraetê de, wekî di biryara DMMEyê ya 2019an de, hatibû aşkerekirin ku ti delîlek min bi ti sûcekî ve girê bide, nebû.”

Lêbelê, biryara beraetê hate betalkirin; du sal piştre, tevî ku ti delîlên nû nehatin pêşkêş kirin jî, dadgeran diyar kirin ku ew 'li gorî wijdana xwe' tevgeriyane û cezayê girtîgehê yê heta hetayê li min birîn, di heman demê de çalakvanên din ên civaka sivîl ên ku bi min re hatin darizandin her yek hejdeh sal ceza wergirtin."

"Sûcek hat çêkirin"

Kavala pêvajoya piştî hilweşandina beraetê wekî "nakokiyeke hiqûqî" bi nav kir:

"Ji yekem doza Geziyê ya ku bi beraetê bi encam bû heta betalkirina biryara beraetê û mehkûmkirinê du sal derbas bûn û girtina min bi tohmeta ‘sixuriyê’ berdewam kir. Lêbelê, bêyî ku diyar bikin ka min agahiyên nehênî yên dewletê yên ku mijara vî sûcî ye ji ku an çawa bi dest xistine, sûcek ku ne li gorî pênaseyên di qanûnê de ne hate çêkirin. Ev tohmeta heqaretê piştî mehkûmkirina di doza Geziyê de hate betalkirin.”

Ez di sala xwe ya nehan a girtîgehê de, ez bawer dikim ku têgihîştinek ku bi rêzikên bingehîn ên qanûnî ve girêdayî ye û rêzê li mafên mirovan û rûmeta mirovan digire dê li welatê me serdest be."

(EMK/AY)

