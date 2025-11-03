ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 3 Kasım 2025 09:06
 ~ Son Güncelleme: 3 Kasım 2025 09:16
2 dk Okuma

Osman Kavala: İnsan onuruna saygının egemen olacağına inanıyorum

Sekiz yıldır cezaevinde tutulan Osman Kavala, hukuk egemenliğine inanmaya devam ettiğini vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta, açık havada taş duvarların ve kayalık bir arazinin bulunduğu bir alanda duran bir erkek görülüyor. Üzerinde açık renkli bir pardösü ve mavi gömlek var. Hafif eğilmiş şekilde, elinde küçük bir taş ya da nesne tutuyor ve yere doğru bakıyor. Arka planda yeşilliklerle kaplı tepeler ve doğal bir manzara uzanıyor. Genel atmosfer sakin, doğayla iç içe ve düşünceli bir anı yansıtıyor.

İş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala’nın özgürlüğünden mahrum bırakılmasının üzerinden tam sekiz yıl geçti. Kavala, cezaevindeki sekizinci yılını geride bırakırken bir açıklama yayımladı.

Osman Kavala’nın selamı var
2 Kasım 2025

Kavala, Silivri Cezaevi’nde geçirdiği sekiz yılı değerlendirdi.

Kavala, açıklaması şöyle: 
“Bu ayın sonunda Silivri’de ikametimin sekizinci yılı tamamlanmış oldu. 2020 yılında ilk Gezi davası beraatle sonuçlanmıştı. Beraat kararında, 2019 yılındaki AİHM kararında olduğu gibi, beni herhangi bir suçla ilişkilendiren bulgu olmadığı ayrıntılı biçimde açıklanmıştı.

Ancak beraat kararı bozuldu; iki yıl sonra da yeni bir delil ortaya konulmamasına rağmen, yargıçlar ‘vicdani kanaatlerine göre’ karar verdiklerini ifade ederek beni ömür boyu hapis cezasına, benimle birlikte yargılanan diğer sivil toplum aktivistlerini ise on sekizer yıl hapis cezasına çarptırdılar.”

"Suç kurgulandı"

Kavala, beraat kararının bozulmasıyla birlikte yaşanan süreci “hukuki bir çelişki” olarak nitelendirdi:

“İlk Gezi davasının beraatle sonuçlanmasından, kararların bozulup mahkûmiyet verilmesine kadar geçen iki yılda tutukluluğum ‘casusluk’ suçlaması temelinde sürdürüldü. Ancak bu suçun konusu olan devletin gizli bilgilerini nereden ve nasıl elde ettiğim belirtilmeden, bu bilgilerin ne olduğuna dair hiçbir açıklama yapılmadan, yasadaki tanımlara uymayan bir suç kurgulandı. Gezi davasından mahkûmiyet kararı verilince bu lekeleyici suçlama düşürüldü.

Cezaevinde dokuzuncu yılıma girerken, temel hukuk kurallarına riayet eden, insan haklarına ve insan haysiyetine saygı gösteren bir anlayışın ülkemizde de egemen olacağına inanmaya devam ediyorum.”

Gezi Davası Kronolojisi
18 Şubat 2020
Osman Kavala: Milletvekilleri benimle görüşmek için izin alamıyor
19 Ekim 2025
NOT: Osman Kavala, 2017 yılında “Gezi Parkı eylemlerini finanse etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı. 2020’de beraat etmesine rağmen karar bozulmuş, yeniden yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kavala’nın tutukluluğunun siyasi saiklerle gerçekleştiğine hükmetmiş, ancak karar hâlen uygulanmamıştı.

(EMK)

Osman Kavala Osman Kavala AİHM kararı osman kavala avrupa konseyi GEZİ DAVASI
ilgili haberler
Osman Kavala’nın selamı var
2 Kasım 2025
Cezaevindeki sekizinci yıldönümünde Osman Kavala’ya destek mesajları
1 Kasım 2025
Osman Kavala: Milletvekilleri benimle görüşmek için izin alamıyor
19 Ekim 2025
"İNSAN HAYSİYETİNİN TÜM ANLAMLARI"
Osman Kavala'ya Goethe Madalyası
28 Ağustos 2025
Osman Kavala, Goethe Madalyası’na layık görüldü
7 Mayıs 2025
Osman Kavala’dan Ayşe Barım açıklaması
7 Şubat 2025
Osman Kavala'nın mahpusluğunu anlatan "Bir Dava Hikâyesi" raflarda
9 Ocak 2025
Osman Kavala marks seven years in prison
1 November 2024
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
