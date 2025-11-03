Osman Kavala: İnsan onuruna saygının egemen olacağına inanıyorum

İş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala’nın özgürlüğünden mahrum bırakılmasının üzerinden tam sekiz yıl geçti. Kavala, cezaevindeki sekizinci yılını geride bırakırken bir açıklama yayımladı.

Osman Kavala’nın selamı var

Kavala, Silivri Cezaevi’nde geçirdiği sekiz yılı değerlendirdi.

Kavala, açıklaması şöyle:

“Bu ayın sonunda Silivri’de ikametimin sekizinci yılı tamamlanmış oldu. 2020 yılında ilk Gezi davası beraatle sonuçlanmıştı. Beraat kararında, 2019 yılındaki AİHM kararında olduğu gibi, beni herhangi bir suçla ilişkilendiren bulgu olmadığı ayrıntılı biçimde açıklanmıştı.

Ancak beraat kararı bozuldu; iki yıl sonra da yeni bir delil ortaya konulmamasına rağmen, yargıçlar ‘vicdani kanaatlerine göre’ karar verdiklerini ifade ederek beni ömür boyu hapis cezasına, benimle birlikte yargılanan diğer sivil toplum aktivistlerini ise on sekizer yıl hapis cezasına çarptırdılar.”

"Suç kurgulandı"

Kavala, beraat kararının bozulmasıyla birlikte yaşanan süreci “hukuki bir çelişki” olarak nitelendirdi:

“İlk Gezi davasının beraatle sonuçlanmasından, kararların bozulup mahkûmiyet verilmesine kadar geçen iki yılda tutukluluğum ‘casusluk’ suçlaması temelinde sürdürüldü. Ancak bu suçun konusu olan devletin gizli bilgilerini nereden ve nasıl elde ettiğim belirtilmeden, bu bilgilerin ne olduğuna dair hiçbir açıklama yapılmadan, yasadaki tanımlara uymayan bir suç kurgulandı. Gezi davasından mahkûmiyet kararı verilince bu lekeleyici suçlama düşürüldü.

Cezaevinde dokuzuncu yılıma girerken, temel hukuk kurallarına riayet eden, insan haklarına ve insan haysiyetine saygı gösteren bir anlayışın ülkemizde de egemen olacağına inanmaya devam ediyorum.”

Gezi Davası Kronolojisi

Osman Kavala: Milletvekilleri benimle görüşmek için izin alamıyor

NOT: Osman Kavala, 2017 yılında “Gezi Parkı eylemlerini finanse etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı. 2020’de beraat etmesine rağmen karar bozulmuş, yeniden yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kavala’nın tutukluluğunun siyasi saiklerle gerçekleştiğine hükmetmiş, ancak karar hâlen uygulanmamıştı.

(EMK)