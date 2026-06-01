221 eski CHP’li parlamenterden Özgür Özel'e destek ve “derhal kurultay” çağrısı

Önceki dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) görev yapmış 221 milletvekili ve senatör, CHP’nin 38. Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” kararını kabul etmediklerini duyurdu. Özgür Özel’e destek verdi.

Ortak açıklama yapan milletvekilleri ve senatörler, siyasi partilerin “demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurları” olduğu belirtti.

Kurultay ve parti içi seçim süreçlerinin Anayasa’nın 79. maddesi uyarınca yargı gözetiminde anlatarak, seçimlere ilişkin itirazlarda son merciin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olduğunu hatırlattı. “Siyasi iradenin yönlendirmesiyle verilen hukuk dışı yargı kararları ile CHP yönlendirilemez ve yönetilemez.” dedi.

Mevcut tartışmaların çözümü için “derhal olağanüstü kurultay” çağrısı yaptı.

221 milletvekili ve senatörün açıklaması şöyle:

“Bizler TBMM’nin önceki dönemlerinde CHP çatısı altında görev yapmış milletvekilleri ve senatörler olarak hukuk devleti ilkesini, milli iradenin üstünlüğünü ve demokratik siyasetin meşruiyetini hedef alan ‘mutlak butlan’ kararını kabul etmediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

Siyasi partiler demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdır. Parti içi süreçler ve Kurultay iradesiyle ilgili seçim süreçleri Anayasa 79. maddeye göre yargı gözetiminde gerçekleştirilir. Seçim süreçleri ile ilgili her türlü itiraz önce İlçe Seçim Kuruluna son olarak da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapılır. YSK, usulsüzlük bulmaz ve itirazı reddederse seçilmişe mazbatasını verir. 79. maddeye göre YSK’nın verdiği karar kesindir ve itiraz edilemez. İktidar yargısının, siyaseti düzenlemenin aracı durumuna getirilmesi, demokratik düzen açısından çok sakıncalıdır ve toplum vicdanında giderilmesi güç yaralar açmaktadır.

Bu nedenle CHP’nin 2,5 yıl önce yapılan ve Sayın Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Kurultayın ‘mutlak butlan’ gerekçesiyle iptalini demokratik siyasete, hukuk devleti ilkesine ve millet iradesine vurulmuş ağır bir darbe olarak değerlendiriyoruz. Çünkü; siyasal meşruiyetin kaynağı millet iradesidir.

Sandıkta ortaya çıkan iradenin yok sayılması, siyasal kurumlara ve adalete olan toplumsal güveni sarsmaktadır. Mutlak butlan kararı ile anayasal düzene siyasallaşmış yargı eliyle müdahale edilmiştir. Bu kabul edilemez bir durumdur. Mutlak butlancılar, tarihin doğru tarafında durmayan ve yarınlardan umudu olmayanlardır. Esas olan CHP örgütlerinin ve üyelerinin iradesidir. Siyasi iradenin yönlendirmesiyle verilen hukuk dışı yargı kararları ile CHP yönlendirilemez ve yönetilemez.

Anayasa hükümlerine rağmen, yetkisiz bir istinaf mahkemesinin aldığı kararla, Demokratik ve Laik Cumhuriyetin kurucu partisi olan CHP içinde yaratılmak istenen ayrışma ve tartışmaların büyümeden çözümü için en doğru, meşru ve hukuki çözüm yolu derhal Olağanüstü Kurultay Çağrısı yapmaktır.

Şu anda yargı eliyle yaratılmış bulunan ‘hukuki temsil boşluğu’ en hızlı şekilde, en geç 45 gün içinde gidilecek olan Olağanüstü Kurultay iradesiyle çözümlenir.

Böylelikle iktidarın, yargı eliyle siyaseti düzenleme çabalarına anlamlı bir yanıt verilirken diğer yandan da 38. Kurultay sonrasında iki olağanüstü ve bir de olağan kurultayda CHP delegelerinin ve üyelerinin çok büyük desteğiyle Genel Başkan seçilen ve yaptığı çalışmalarla CHP’yi yeniden Türkiye’nin birinci partisi yapan Sayın Özgür Özel’in ülkemizin geleceği konusunda yarattığı büyük umudun sürdürülmesi sağlanmış olacaktır.

Türkiye’nin kurucusu ve güvencesi olan CHP sahipsiz değildir. Bizler siyasi rekabetin, hukuka aykırı yöntemlerle değil milletin iradesiyle şekillenmesinden yana olan ve CHP örgütünden gelen önceki dönem parlamenterleri olarak Türkiye’nin demokratik birikimine, halkın iradesine, cumhuriyet değerlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyor ve derhal Kurultay diyoruz.”

İmzacı isimler: A. Sedat Doğan, Abdülaziz Yazar, Abdülkadir Ateş, Abdurrezzak Erten, Ahmet Güryüz Ketenci, Ahmet Sırrı Özbek, Ahmet Yılmazkaya, Akın Üstündağ, Alaattin Yüksel, Ali Arabacı, Ali Arslan, Ali Cumhur Yaka, Ali Demirçalı, Ali Haydar Erdoğan, Ali Haydar Şahin, Ali İhsan Köktürk, Ali Keven, Ali Oksal, Ali Sarıbaş, Ali Tekin, Altan Tuna, Arsan Savaş Arpacıoğlu, Atilla Kart, Ayşe Eser Danişoğlu, Ayşe Gürocak, Ayşe Nedret Akova, Aytuğ Atıcı, Baha Ünlü, Bahattin Alagöz, Barış Can, Bayram Yılmazkaya, Bedri Serter, Behiç Sonbay, Bekir Yurdagül, Binnaz Toprak, Bülent Baratalı, Candan Yüceer, Celal Dinçer, Cemalettin Gürbüz, Cengiz Gökçel, Coşkun Bayram, Coşkun Gökalp, Çetin Arık, Çetin Osman Budak, Dilek Yılmaz, Emin Karaa, Emin Koç, Emine Gülizar Emecan, Emre Köprülü, Engin Uysal, Engin Ünsal, Enis Tütüncü, Ensar Öğüt, Erdal Karademir, Erdal Koyuncu, Erdoğan Yetenç, Ergün Aydoğan, Erkan Aydın, Erol Ağagil, Erol Tınaztepe, Ertöz Vahit Suiçmez, Ethem Cankurtaran, Fahrettin Üstün, Faruk Loğoğlu, Faruk Sarıaslan, Feridun Ayvazoğlu, Fuat Erçetin, Gani Aşık, Güldal Mumcu, Güldal Okuducu, Günes Gürseler, Gülsün Bilgehan, Halil Çalık, Halil Çulhaoğlu, Halil Ünlütepe, Haluk Koç, Hasan Aydın, Hasan Gemici, Hayati Tekin, Haydar Erdoğan, Hikmet Erenkaya, Hulusi Güvel, Hüseyin Aygün, Hüseyin Bayındır, Hüseyin Özcan, Hüseyin Ünsal, Hüsnü Bozkurt, İbrahim Özdiş, İdris Yıldız, İlhan Demiröz, İrfan Kaplan, İsmail Değerli, İsmail Özay, İsmet Atalay, İsmet Çanakçı, İsmet Önder Kırlı, İzzet Çetin, Kadir Gökmen Öğüt, Kamil Özev, Kazım Kurt, Kazım Özev, Kazım Üstüner, Kemal Anadol, Kemal Değirmendereli, Kemal Ekinci, Kemal Sağ, M. Ziya Yergök, Mahmut Işık, Mehmet Alev Coşkun, Mehmet Ali Edipoğlu, Mehmet Boztaş, Mehmet Büyükyılmaz, Mehmet Hilal Kaplan, Mehmet Kahraman, Mehmet Kartal, Mehmet Kerimoğlu, Mehmet Kesimoğlu, Mehmet Küçükaşık, Mehmet Nuri Saygun, Mehmet Parlakyiğit, Mehmet Tomanbay, Melda Onur, Metin Arif Ağaoğlu, Muharrem Doğan, Muharrem Toprak, Muhsin Koçyiğit, Musa Çam, Mustafa Akaydın, Mustafa Balbay, Mustafa Çakır, Mustafa Gazalcı, Mustafa Kul, Mustafa Moroğlu, Mustafa Özyürek, Mustafa Özyurt, Mustafa Timisi, Mustafa Yılmaz (Malatya), Muzaffer Kurtulmuşoğlu, Nadir Saraç, Nail Kamacı, Namık Havutca, Necca Türkcan, Necla Arat, Necati Uzdil, Necati Yılmaz, Nejat Gencan, Nevin Gaye Erbatur, Nurettin Demir, Nur Serter, Oktay Ekşi, Oya Araslı, Orhan Düzgün, Orhan Eraslan, Osman Aydın, Osman Çoşkunoğlu, Osman Korutürk, Osman Özcan, Ömer Çiftçi, Rasim Çakır, Refik Eryılmaz, Rıdvan Budak, Rıza Türmen, Rıza Yalçınkaya, Rıza Yılmaz, Ruşen Işın, Rüştü Kurt, Sacit Yıldız, Sakine Öz, Sedat Uzunbay, Sedat Pekel, Sedef Küçük, Selahattin Karaahmetoğlu, Selahattin Öcal, Selami Yiğit, Sena Kaleli, Sıdıka Sarıbekir, Suat Özcan, Süleyman Çelebi, Süleyman Girgin, Süheyl Batum, Şadan Şimşek, Şahin Ulusoy, Şefik Zengin, Şevket Arz, Şevket Köse, Şevki Kulkuloğlu, Şinası Öktem, Tayfur Süner, Tevfik Koçak, Timucin Savaş, Tolga Çandar, Tufan Köse, Tuncay Ercenk, Tuncay Karaytuğ, Turgut Dibek, Türkan Miçooğulları, Ufuk Özkan, Uluç Gürkan, Ural Köklü, Vahit Çekmez, Vedat Yücesan, Veli Zeren, Vezir Akdemir, Yakup Akkaya, Yakup Kepenek, Yahya Şimşek, Yaşar Ağyüz, Yavuz Altınorak, Yılmaz Demir, Yılmaz Kaya, Yüksel Çorbacıoğlu, Yüksel Özkan, Zekeriya Akıncı, Zeki Ünal, Zeynep Damla Gürel, Ziya Gökalp Mülayim, Züheyir Amber

