"Araçlardan biri Kılıçdaroğlu döneminde alındı ve makam aracı olarak kullanıldı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Genel Merkezi önünde sergilenen iki aracın parti parasıyla satın alındığını belirtti. Karabat, araçlardan birinin Kemal Kılıçdaroğlu döneminde alındığını ve makam aracı olarak kullanıldığını söyledi.

Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, araçlarla ilgili öne sürülen iddiaları reddetti. Genel Merkez bahçesinde sergilenen iki aracın da CHP’nin kendi kaynaklarıyla satın alındığını belirten Karabat, araçlara ilişkin faturaların mevcut olduğunu söyledi.

Karabat, araçlardan birinin 2022’de, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde satın alındığını ve Kılıçdaroğlu tarafından makam aracı olarak kullanıldığını ifade etti. Diğer aracın ise bu yıl parti tarafından alındığını belirtti.

"Kılıçdaroğlu, Aktaş'ın aracını kullanmıştı"

Karabat açıklamasında, sergilenen araçların Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ya da iş insanı Aziz İhsan Aktaş ile ilgisi olmadığını savundu.

Karabat, Kılıçdaroğlu’na yönelik Çubuk’taki saldırının ardından CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın Aziz İhsan Aktaş’tan zırhlı bir araç aldığını ve bu aracın Kılıçdaroğlu’nun kullanımına sunulduğunu öne sürdü.

Karabat şunları söyledi:

“Sayın Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta saldırıya uğradıktan sonra, Sayın Erdoğan Toprak, İstanbul’dan, Aziz İhsan Aktaş’tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun kullanımına sunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş’ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır. Kasım 2023’teki kurultaydan bir gün sonra ise Sayın Erdoğan Toprak o zırhlı aracı alıp yeniden İstanbul’a götürmüştür. Bunların hepsinin kayıtları mevcuttur.”

Karabat, CHP Genel Merkezi önünde sergilenen araçların bu araçlar olmadığını belirterek, “O araçlardan hiçbirinin Özkan Yalım ya da Aziz İhsan Aktaş ile ilgisi yoktur” dedi.

'Partimize zarar verilmiştir'

Karabat, mahkeme kararıyla CHP yönetimine atanan isimlerin Genel Merkez önünde sergilediği tutumun partiye zarar verdiğini söyledi.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Partimize mahkeme tarafından atanan yönetimin bugün ortaya koyduğu tavır, en az Genel Merkezimize polis sokmak kadar ağır bir zarara neden olmuştur. Yalanlarla bezenmiş bir seviyesizlik ne yazık ki bayram gününde sergilenmiştir.”

Karabat, açıklamasını “Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın” sözleriyle tamamladı.

Ne olmuştu?

21 Mayıs Perşembe günü istinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel döneminde Genel Merkez tarafından kullanılan iki aracın satışa çıkarılmasını istemişti.

Araçlar CHP Genel Merkezi önünde sergilenmiş, ön camlarına “Müteahhit Aziz’den satılık haram araç” ve “Havlucu belediye başkanından satılık haram araç” yazıları asılmıştı.

Araçların plakaları ise “Ö. Yalım” ve “A.İ. Aktaş” yazılı kâğıtlarla kapatılmıştı.

Araçlardan birinin iç dizaynının tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından yaptırıldığı, diğerinin ise Aziz İhsan Aktaş tarafından satın alındığı öne sürülmüştü.

