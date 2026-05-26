HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.05.2026 11:27 26 Mayıs 2026 11:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.05.2026 16:17 26 Mayıs 2026 16:17
Okuma Okuma:  2 dakika

CHP'nin İzmir buluşmasına TOMA ve biber gazlı müdahale: Özel binlerce kişiyle yürüdü

Polis, miting için Cumhuriyet Bulvarı'nda toplanan yurttaşlara tazyikli su sıkarak müdahale etti. Bazı yurttaşlar gözaltına alındı. Alana gelen CHP lideri Özgür Özel, yurttaşlarla beraber Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

Görseli Büyüt
Fotoğraf: ANKA

CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün İzmir’de yapacağı miting öncesi polis, Cumhuriyet Meydanı’nı bariyerler ve TOMA’larla kapattı.

Polis meydana girişlere izin vermezken, saat 12.10 sularında polis Cumhuriyet Bulvarı’nda toplanan yurttaşlara tazyikli suyla müdahale etti. Müdahale sırasında bazı yurttaşlar gözaltına alındı.

Kısa süre sonra alana geln CHP lideri Özgür Özel, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yurttaşlarla birlikte Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. 

Özel’in Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlemeyi planladığı mitinge İzmir Valiliği, “güvenlik gerekçesiyle” izin vermeyerek, miting için Gündoğdu Meydanı’nı işaret etmişti.

Mitingin yapılacağı alana bugün çok sayıda çevik kuvvet ekibi getirildi. Cumhuriyet Meydanı barikatlar ve TOMA'larla ablukaya alındı.

CHP'liler ise ablukaya rağmen miting alanına gelmeye devam ediyor.

Miting alanına gelen CHP'liler, "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Hain Kemal", "Seçilmiş başkan Özgür Başkan", "Direne direne kazanacağız" ve "Özgür Başkan özgür Türkiye" sloganları atıyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
mutlak butlan özgür özel CHP
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
