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YT: Yayın Tarihi: 06.08.2026 17:11 6 Ağustos 2026 17:11
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.08.2026 17:15 6 Ağustos 2026 17:15
Okuma Okuma:  1 dakika

15 yaşındaki çocuk işçi kamyonet kasasından düşerek öldü

Pazarcık’ta PVC üretimi yapan bir işyerinde çalıştığı belirtilen 15 yaşındaki Mehmet Eltutan, açık kasa kamyonette taşınan reklam panosunun çarpması sonucu yola düştü. Eltutan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
15 yaşındaki çocuk işçi kamyonet kasasından düşerek öldü
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Maraş’ın Pazarcık ilçesinde 15 yaşındaki çocuk işçi Mehmet Eltutan, işyerine ait açık kasa kamyonetin kasasından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 4 Ağustos Salı günü Aksu Yolu’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Eltutan, PVC üretimi yapan bir işyerine ait, M.Ş. yönetimindeki kamyonetin açık kasasında yolculuk ediyordu. Kasada taşınan reklam panosu, rüzgarın etkisiyle savrularak Eltutan’a çarptı.

Çarpmanın ardından dengesini kaybeden Eltutan, hareket halindeki kamyonetten asfalt yola düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Eltutan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mehmet Eltutan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Eltutan’ın ölümü İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) bu yıl tespit ettiği 38. çocuk işçi ölümü olarak kayıtlara geçti.

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(HA)

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