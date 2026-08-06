15 yaşındaki çocuk işçi kamyonet kasasından düşerek öldü

Maraş’ın Pazarcık ilçesinde 15 yaşındaki çocuk işçi Mehmet Eltutan, işyerine ait açık kasa kamyonetin kasasından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 4 Ağustos Salı günü Aksu Yolu’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Eltutan, PVC üretimi yapan bir işyerine ait, M.Ş. yönetimindeki kamyonetin açık kasasında yolculuk ediyordu. Kasada taşınan reklam panosu, rüzgarın etkisiyle savrularak Eltutan’a çarptı.

Çarpmanın ardından dengesini kaybeden Eltutan, hareket halindeki kamyonetten asfalt yola düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Eltutan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mehmet Eltutan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Eltutan’ın ölümü İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) bu yıl tespit ettiği 38. çocuk işçi ölümü olarak kayıtlara geçti.

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(HA)