YT: Yayın Tarihi: 24.02.2026 10:35 24 Şubat 2026 10:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.02.2026 16:41 24 Şubat 2026 16:41
Okuma Okuma:  3 dakika

Çocuk işçi Mustafa Eti davasında bilirkişi patronu "kusursuz" buldu

Tekirdağ’da çalıştığı fabrikada ölen 16 yaşındaki Mustafa Eti dosyasında bilirkişi raporu, "kazanın önlenebilir olduğunu" belirtirken işveren K. Ö. için kusur bulmadı; işveren vekili E. G. ise “asli kusurlu” sayıldı.

Ekim 2025'te Tekirdağ’da gece vardiyasında çalıştığı tuğla fabrikasında çıkan yangında ölen çocuk işçi Mustafa Eti (16) davasında yeni ek bilirkişi raporu tamamlandı.

Raporda Efor Tuğla’nın işvereni ve tutuksuz yargılanan K.Ö. için “kusur yok” değerlendirmesi yapıldı. Bilirkişi raporda fabrikanın iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışmadığını, Eti’nin de gerekli iş güvenliği belgelerinin bulunmadığını aktardı.

Sorumluluk tartışması

Rapora göre K.Ö. Efor Tuğla’nın yetkilisi olsa da iş yerinde kar ortaklığı var. İşletme ve üretimden sorumlu firmanın ise Tempo Tuğla olarak kaydedildi.

Bilirkişiler, alınması gereken önlemlerin alınmadığını ve "kazanın önlenebilir" olduğunu söyledi. Efor Tuğla patronu K. Ö. ile Tempo Tuğla işveren vekili E. G.’nin fabrikayı ortak kullandıkları, aralarında kar ortaklığı bulunduğu da raporda yer aldı. Üretim yetkisinin Tempo Tuğla’da olduğu gerekçesiyle K. Ö.’ye kusur atfedilmedi.

“Asli kusur” işveren vekilinde

Bilirkişi raporda Tempo Tuğla işveren vekili E.G.’nin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almadığı için “asli kusurlu” olduğunu belirtti.

Eti’nin gece vardiyasında çalıştırılması, ortam sıcaklığının uygun hale getirilmemesi, iş güvenliği eğitimi verilmemesi ve yeterli denetim yapılmaması iş cinayetine neden olan eksikler arasında sayıldı. Eti’nin Tempo Tuğla çalışanı olduğu, diğer ortağın bu durumdan haberi olmadığı da aktarıldı.

"Başka birinin yerine çalıştı"

Önceki raporda Eti için “tali kusur” değerlendirmesi vardı. Yeni raporda ise reşit olmayan işçinin tinerin yanıcı ve patlayıcı özelliğini bilmeyebileceği belirtilerek “kusurlu olmadığı” ifade edildi.

Raporda, Eti’nin işe giriş bildirgesinin iş cinayetinin yaşandığı gün düzenlendiği bilgisi de yer aldı. SGK’nın savcılığa gönderdiği yazıda ise bildirgenin daha sonra düzenlendiği belirtildi. Tanıklara göre Eti, o gece hasta bir işçinin yerine çalıştı.

"Münferit değil, yapısal sorun"

Tekirdağ 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 18 Şubat’taki duruşmada FİSA Çocuk Hakları Merkezi (FİSA ÇHM) ile Muğla Barosu ve Van Barosu, davaya müdahil olma talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Baba Abdurahman Eti’nin avukatı Necip Bağatur, raporda patronun kusursuz sayılmasına itiraz etti; tinerin fabrikaya nasıl geldiğinin araştırılmasını istedi. Ayrıca şirketlerin mali kayıtlarının incelenmesi, SGK dökümlerinin alınması ve MASAK raporlarının dosyaya eklenmesi talep edildi.

Mahkeme, tutuksuz yargılanan K. Ö. ve E. G. hakkındaki adli kontrolün sürmesine karar verdi. Yeni tanıkların dinlenmesi ve eksiklerin tamamlanması için duruşma 10 Haziran 2026 tarihine ertelendi.

FİSA ÇHM, davaya ilişkin değerlendirmesinde, "Mustafa Eti’nin ölümü, çocuk işçiliğinin ve iş cinayetlerinin münferit değil, yapısal bir sorun olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Sorumluların etkin soruşturulması çok önemli. Çocukların maruz kaldığı iş cinayetleri cezasız kaldıkça ne yazık ki yaşam kayıplarının önüne geçilmesi mümkün olmuyor." ifadelerini kullandı.

(NÖ)

Nalin Öztekin
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+'lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti.

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo ile köpeği Bitter'i çok seviyor.

Sayfa Başına Git