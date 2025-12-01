ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 1 Aralık 2025 14:21
 ~ Son Güncelleme: 1 Aralık 2025 14:34
1 dk Okuma

Bu yılın 85'inci çocuk işçi ölümü: 9 yaşındaki İsa Şimşek hayatını kaybetti

Batman'ın Gercüş ilçesinde tarlada çalıştırılan 9 yaşındaki çocuk işçi İsa Şimşek, traktör çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Bu yılın 85'inci çocuk işçi ölümü: 9 yaşındaki İsa Şimşek hayatını kaybetti

Olay Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyü Konak mezrasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen traktör, tarlada çalıştırılan İsa Şimşek'e çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şimşek, Gercüş Devlet Hastanesi'nde öldü. Traktör sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İSİG'den çocuk işçiliğiyle mücadele çağrısı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), İsa Şimşek'in hayatını kaybetmesinin bu yıl tespit edilebilen 85'inci çocuk işçi ölümü olduğunu duyurarak çocuk işçiliğine karşı mücadele çağrısını tekrarladı.

(NÖ)

çocuk işçiliği çocuk hak ihlalleri Batman İSİG çocuk işçi cinayeti
