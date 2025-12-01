Bu yılın 85'inci çocuk işçi ölümü: 9 yaşındaki İsa Şimşek hayatını kaybetti

Olay Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyü Konak mezrasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen traktör, tarlada çalıştırılan İsa Şimşek'e çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şimşek, Gercüş Devlet Hastanesi'nde öldü. Traktör sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), İsa Şimşek'in hayatını kaybetmesinin bu yıl tespit edilebilen 85'inci çocuk işçi ölümü olduğunu duyurarak çocuk işçiliğine karşı mücadele çağrısını tekrarladı.

Bu yıl şu ana kadar tespit edebildiğimiz 85.çocuk işçi ölümü..

İsa Şimşek..

9 yaşında..

Batman Gerçüş Kırkat Köyü Konak mezrasında tarlada çalışırken traktörün çarpması sonucu hayatını kaybetti..#ÇocukİşçiliğiİleMücadeleye pic.twitter.com/o4TyREZTzz — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) November 29, 2025

