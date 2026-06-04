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ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 04.06.2026 11:55 4 Haziran 2026 11:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.06.2026 12:09 4 Haziran 2026 12:09
Okuma Okuma:  1 dakika

Çocuk hakları savunucuları çocuk işçiliğine karşı buluşuyor

6 Haziran'da düzenlenecek buluşmada, İstanbul’da çocuk hakları mücadelesinin ihtiyaçları ve hak savunucularının ortak hareket olanakları değerlendirilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çocuk hakları savunucuları çocuk işçiliğine karşı buluşuyor

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü öncesinde çocuk hakları alanında çalışan kurumları, meslek örgütlerini, sendikaları, akademisyenleri ve hak savunucularını buluşmaya çağırdı.

"Çocuk Hakları Savunucuları Buluşması" 6 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te İHD İstanbul Şubesi’nde yapılacak. Etkinliğin moderatörlüğünü İlke Cambazoğlu üstlenecek.

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Çocuk işçiliğinin güncel görünümü konuşulacak

Komisyon, buluşmanın amacını İstanbul’da çocuk hakları mücadelesinin ihtiyaçlarını, ortak mücadele olanaklarını ve çocuk işçiliğinin güncel görünümünü değerlendirmek olarak açıkladı.

Etkinlikte, çocuk hakları mücadelesinin alanını genişletmeye dönük deneyimlerin paylaşılması ve hak savunucuları arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Komisyonun çağrısında, çocuk işçiliğine karşı mücadelenin yalnızca tespit ve görünür kılma çalışmalarıyla sınırlı olmadığı; ortak mücadele zeminlerinin güçlendirilmesinin de çocuk hakları açısından temel bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.

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(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
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