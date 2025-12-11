"Çocuğum MESEM’de vefat etti, neden hiç kamu görevlisi yargılanmıyor?"

Konya Karapınar’da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çalıştığı işyerinde, bir tarladaki elektrik panosunu tamir etmeye gönderildiğinde henüz 16 yaşındaydı Eren Dağ. Elektrik akımına kapılarak 30 Temmuz 2024’te hayatını kaybetti. Açılan davanın Karapınar 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Dava kapsamında savcılık mütalaasına göre yargılanan üç sanıktan iş yeri sahibinin bilinçli taksirle ölüme neden olmak, diğer iki sanığın ise bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçundan cezalandırılması talep edildi.

MESEM: Çocukların eğitim adı altında işçileştirilmesi

Mahkeme'den sanıklara 'ödül' gibi ceza

Mahkeme, üç sanık hakkında farklı cezalar verdi.

S.S.G, hakkında sanığı bilinçli taksirle öldürme suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi. Suçun ağırlığı, kusur durumu ve pişmanlık hali dikkate alınarak indirim uygulandı. Ancak cezanın ertelenmesine veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verildi. Günseven’in tutukluluk süresi cezasından mahsup edildi.

Ş.M, hakkında taksirle öldürme suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası aldı. Bu ceza 106 bin TL adli para cezasına çevrildi ve 10 taksitte ödenmesine hükmedildi. Ödeme yapılmadığı takdirde ceza hapse dönüştürülecek. Mutluer’in gözaltı ve tutukluluk süresi cezasından düşüldü.

S.A, hakkında taksirle öldürme suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm etti. İndirim uygulanarak ceza infaz edildi. Sanığın temiz adli sicili ve iyi hali nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Karar, olayda sorumluluğu bulunan sanıkların kusur durumları ve kişisel halleri dikkate alınarak verildi.

"Adalet gecikti"

MESEM’li Eren Dağ’ın elektrik akımına kapılıp ölmesinden sonra tarla sahibi ile işveren tutuklanmış, bir ay sonra cezaevinde kaldık süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmişti. İddianame ise 16 yaşındaki Dağ’ın ölümünden tam 10 ay sonra hazırlanmış, yaklaşık bir sene sonrasında yargılamaya başlanabilmişti.



Davayı Dağ ailesinin avukatının yanı sıra ilk duruşmadan itibaren bütün celseleri takip eden FİSA Çocuk Hakları Merkezi de karar duruşmasındaki yerini alacak. Duruşma öncesi bianet’e konuşan Eren Dağ’ın ailesi, sorumluların en ağır cezayı almasını talep ederken baba Murat Dağ, adalet sürecinin geciktiğini belirtti: “Sanki sadece bir cam kırıldı, parmak yaralandı.”

"Önümüzde hakim, savcı görmedik"

Eren Dağ’ın babası Murat Dağ, davanın bir tek hakimin izin alması halinde ertelenebileceğini ifade ederek, sanıkların bugün ceza almalarını beklediğini kaydetti. Baba Dağ, “Aslında ben biraz zayıf mıyız diye düşünüyorum. Karşı taraf güçlü, maddi güçleri var. Dananın kuyruğu bugün kopacak. En az 2 yıl en fazla 6 yıl verecekler. Bu bizim içimizi soğutmaz. Ortada bir ihmal var. Adam silahı kurmuş cinayet işlemiş, bu adam da oraya tuzak kurmuş, aynı şey. Ömrümüzde hakim, savcı görmedik. Ayrıca çocuğumuz MESEM’de vefat etti. Neden hiç kamu görevlisi yargılanmıyor? Bunu da anlamış değiliz. Bu çocuğu oraya gönderen okuldu” diye konuştu.

Ailenin avukatı Fatih Arslantaş ise savcılık mütalaasında iş yeri sahibinin bilinçli taksirle, diğer iki sanığın taksirle ölüme neden olmak suçlamasından cezalandırılmasının talep edildiğini söyledi. Avukat Arslantaş, mahkemenin aylardır beklediği bilirkişi raporunda ise işveren ile tarla sahibinin kusurlu olduğunu, Eren Dağ’ın ise yaşı sebebiyle idrak edemeyecek durumda olduğundan kusurlu bulunmadığının raporlandığını ifade etti.

Arslantaş, mahkemeden “Alt sınırdan uzaklaştırılarak sanıkların cezalandırılmasını talep ettim” dedi.

