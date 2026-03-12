Sosyal Oyun Sokakta, çocuk işçiliğine karşı kamusal alanda sahneye çıkıyor

6 Şubat depremlerinin ardından kurulan Sosyal Oyun Sokakta (S.O.S), sosyal clown ve katılımcı tiyatro yöntemlerini bir araya getirerek dezavantajlı topluluklarla dayanışmayı güçlendirmeyi ve psikososyal destek sağlamayı hedefliyor.

“Clown Me In” (Lübnan) ekibinden Sabine Choucair ile Fiziksel Tiyatro Araştırmaları’ndan Güray Dinçol öncülüğünde, “Clown Without Borders UK (Sınır Tanımayan Palyaçolar)” desteğiyle hayata geçirilen proje, çocuk hakları ve insan hakları temelli bir yaklaşımla yürütülüyor.

ANADİLİNDE ÇOCUK SESLERİ "Siz bu yazıyı Çocuk Hakları Günü’nde okurken, ben bir günümü 200 TL’ye satmış olacağım"

Projede, izleyiciyle doğrudan etkileşim kurmak amacıyla Augusto Boal’ın Forum Tiyatrosu tekniği kullanılıyor. İnteraktif performanslar sayesinde seyirci yalnızca izleyen konumunda kalmıyor; müdahil olmaya, sorgulamaya ve çocuk işçiliğine ilişkin gerçekliklere alternatif çözüm yolları geliştirmeye davet ediliyor.

Gösterilerde yer alacak senaryolar ise sokakta ve farklı işyerlerinde çalışan çocuklarla yapılan görüşmelerden derlenen gerçek hikâyelere dayanıyor. Böylece performansların temeli, doğrudan yaşanmış deneyimler üzerine kuruluyor.

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje, 10-12 Nisan ile 8, 12 ve 14 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul’da izleyiciyle buluşacak. Performansların, kamusal mekânları kolektif sorun çözme ve toplumsal refleks geliştirme alanlarına dönüştürmesi amaçlanıyor.

Tiyatroyu sokağa taşıyan Sosyal Oyun Sokakta, tartışma için erişilebilir alanlar oluşturmayı ve aktif katılım yoluyla kamuoyunu normalleşmiş adaletsizlikleri yeniden düşünmeye teşvik etmeyi hedefliyor.

S.O.S ekibinin etkinliklerinden Instagram ve websitesi üzerinden haberdar olabilirsiniz.

"Oyun oynamak pedagojik bir lüks değil, kendi başına bir haktır"

Sosyal Oyun Sokakta (S.O.S) nedir?

Sosyal Oyun Sokakta (S.O.S), sahne sanatlarında fiziksel komedi türü olan clown disiplininin, insani yardım amaçlı bir kolu olan “sosyal clown” türünde gösterileriyle dezavantajlı bölge ve topluluklara ulaşıyor. Psikososyal destek ile dayanışmayı kahkaha üzerinden kuran Sosyal Oyun Sokakta (S.O.S), çocuklar, gençler ve yetişkinlerle birlikte oyun oynamanın rahatlatıcı ve bir aradalığı destekleyici gücünü yayıyor.

Kurulduğu günden bugüne 15.000’in üzerinde kişiye ulaşan Sosyal Oyun Sokakta (S.O.S), 2024 yılında Uluslararası Hrant Dink Ödülleri'nde “Işıklar” kategorisine seçildi. 2025 yılında ise Türkiye Tiyatro Buluşması Sencer Sağdıç Umut Ödülü’ne layık görüldü.

Depremden etkilenen şehirler başta olmak üzere dezavantajlı bölgelerde, okullarda, çadır kentlerde, konteyner kentlerde; dayanışma festivalleri, tiyatro festivallerinde çocuklar ve yetişkinlerle buluşmaya devam ediyor.