Bêrîkên kun

Ne tenê berîk, tûrikê me yê kerengan jî kun e. Tedî ji ber wê ye ku em dibin pepûk. Yên ku çîroka pepûkê tevlê tûrikê xwe yê kun û kerengwenda li kefa destê wan nivîsandîbe, dikarin bibin xwediyê cêbên nekun û zexm?

Li salên zîndanê yên berê mirov jî ji bo ku bêje:

Binêrin way em jî dijîn… Binêrin way zeman li vira jî zeman e. Û li vir jî sal derbas dibin. Binêrin, way em jî îşev bawerî bi sala kevn û nû tînin û wek we…pîroz dikin. Belê, ji bo mirov ji xwe û ji hev re welê bêjin, şeva dawiya salê ji xwe re dikin sehne û ku “xerçlix” hebe kola û dendik jî bi ser wer dikin. Lê dû re mirov diweste ji vê lîstikê û nema pîroz- mîroz dike. Nema bi pey çêkirina sehneyên bi vî awê dikeve. Min jî salên dawî wilo kir. Xem nebû, kê çi digot bila bigota!

Wîî…ma mirov wiha dikeve sala nû? Kanê motîvasyon û hwd…hwd…

Xem nîneee.. Bipirsin, şaş bibin.

Erê. Mirov eynî wilo…yanî eynî wiha…dikeve sala nû. Bipirsin û şaş bibin. Xem nîne. Heqê we ye. Ev rewş jî heqê me..

Îja way salek din jî ji kuna berîka me ketiye û çûye. Haya me jê çênebûye. Na, piştî ku çûye haya me jê çêbûye. Niha em dizanin û dibînin ku çilo xwe vediziye û çûye.

Muhasebeya salê bikin heyran…Çi bû çi nebû. Beşdarê çibûy çi nebûy? Te çi xwend, çi nivîsî çi got? Çi nexwend çi nenivîsî, çi negot?

Xem nîne xem nîne. Çi bûbû, mede dû. Sala reben di kunên cêba te da revî çû!

Bi zorê canê xwe xelas kir ji te û destê te.

Erê. Salek din jî xwe ji me xelas kir û çû.

Wê canê xwe xelas kir, lê em ê çi bikin? Di kunên kîjan tûrik û berîkan de birevin û canê xwe xelas kin?

Welle îşê me zor e. Salê dîsa xwe ji nav lepên berîkên me rizgar kir. Lê em? Xweda dizane dê ev asêmayîna ku ne li erd ne jî li ezman e, başqe(wekî din) çi bîne serê me?

02.01.19

Kuxekuxa Berfê Pinpinîkên ji berfa havînê Bi kuxekux dadikevin jêr Qey êdî havîn sar e Kuxekuxa berfê ye Di bedena min de dicemide Goya te havîn anîbû ji me re Di hinavên min de kuxtekuxta berfê ye Her tişt spî Her tişt spî Havîn êdî nemaye Zîndana Gebzeyê

Min vê helbestê di duduyê salek nû de nivîsiye.

Di hinavên min de kuxtekuxta berfê ye

Belkî ew berf e xwe ji hinavan didize berîkan û paşê ji wir jî difire diçe.M mirov di serê salek nû de çawa û çima wiha dibêje?

Îja lazim e em şanoyê bidomînin.Pîroz be.Sala nû pîroz be!Sala kevin wiha wiha bû,lê ya nû dê wiha û wiha nebe.

Ji ku zanî heyran?

Na na ê her tişt xweş û baş bibe.

Vî carê dê bibe. Mecbûr e bibe. Dê çîrokên me li serê tiliyên xwe bimeşin û wek werdekên kêfxweşiya nûbûnê xwe bihejînin herin. Dê çîrokên me bikenin û nehêlin ku sal ji me birevin û ji berîkên me bifirin herin. Dê êdî nehêlin ku sal ji kîsê me biçin. Dê nehêlin ku her tişt jî ji kîsê me biçin.

Wey…wek ku berîkên me xwe nû dikin êdî. Dê tiştek ji wan nerevin neçin û sal li gel me bin dozdeh me. Dê berf di bedena me de neke kuxtekuxt û pinpinîkên berfê kilaman bêjin. Dê li Amûdê ne tenê Mirî,zindî jî ranezên Helîm Yûsiv(silav li Mirî Ranazin a H.Yûsiv) û çavên me ji kêfan xewê jibîr bikin. Jixwe bila êdî her tişt ji kêfa be ne ji kerba!

Berîkên nû li we tên ha. De bila bixêr bin!

Zîndan