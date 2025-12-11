MESEM protestosu: "Çocuklar ölüyor, Yusuf Tekin övüyor”

Sendikalar, siyasi partiler ve gençlik örgütleri, Mesleki Eğitim Merkezleri’nde (MESEM) artan iş cinayetlerine ve MESEM’i protesto eden Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 16 gencin tutuklanmasına karşı Kadıköy Süreyya Operası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, tutuklanan gençlerin derhal serbest bırakılması istendi ve “MESEM çocuklarımızı öldürüyor; bu düzen kökten değişmelidir” denildi.

Eylemde, “Çocuklarımızı öldürmeyin, MESEM’i kaldırın” pankartı açılırken, “Patronların bakanı Yusuf Tekin istifa”, “Çocuklarımızı sermayeye teslim etmeyeceğiz”, “Çocuklar ölüyor, Yusuf Tekin övüyor” dövizleri taşındı. Eylemciler sık sık, “Çocuktur işçi olamaz”, “Çocukları öldüren eğitim olamaz” sloganları attı.

MESEM: Çocukların eğitim adı altında işçileştirilmesi

“Bu yıl çocuk işçi ölümlerinin en yüksek olduğu yıl”

Basın açıklamasında, MESEM politikaları nedeniyle yaşanan çocuk işçi ölümlerine dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

“İSİG Meclisi verilerine göre, yılbaşından kasım sonuna kadar en az 85 çocuk işçi hayatını kaybetti. 2011’den bu yana en çok çocuk işçi ölümü bu yıl yaşandı. Buna rağmen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Mesleki Eğitim Zirvesi'nde MESEM övgüleri dizdi; ölen 17 MESEM’li öğrenciden hiç söz etmedi.”

MESEM kapsamında çalışan çocukların meslek dışı işlerde çalıştırıldığı, hakaret ve baskıya maruz bırakıldığı, tehlikeli işlerde hiçbir önlem alınmadan görevlendirildiği vurgulandı.

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ 16 yaşındaki MESEM öğrencisi anlatıyor: Isınmak için sobaya yağ döküp, çöp yakıyoruz

“MESEM’i eleştiren öğrencileri tutuklamakta gecikmediler”

Açıklamada, MESEM’i protesto eden TİP’li öğrencilerin gözaltına alınıp tutuklanmasına tepki gösterildi; “Çocuklarımızın ölümüne sessiz kalanlar, bu sistemi protesto eden öğrencileri bir an bile gecikmeden tutukladı. Yetmedi, zirveye giden Öğretmen Sendikası üyelerini ters kelepçeyle gözaltına aldı. Tutuklanan öğrenciler serbest bırakılsın.”

Katılımcılar, mesleki eğitimin ve MESEM’in çocuk işçiliğini ortadan kaldıracak, güvenli çalışma koşullarını garanti altına alacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı; “Bu yolda sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

TİP: Katlettiğiniz her bir kardeşimizin hesabını vereceksiniz

TİP adına yapılan konuşmada ise iktidarın gençleri susturmak istediği, ancak başaramayacağı ifade edildi. Açıklamada, “85 çocuk işçinin ölümünden sorumlu olanlar koltuklarında otururken, bunu protesto eden 16 arkadaşımızı tutuklayarak bizi korkutabileceklerini sandılar. Yanılıyorlar. Arkadaşlarımız başları dik girdiler, başları dik çıkacaklar. Katlettiğiniz her bir kardeşimizin hesabını vereceksiniz" denildi.

(NÖ)