Yusuf Tekin'den MESEM açıklaması: Üretim damarını kesmeye çalışıyorlar

TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis kürsüsünde çocuk işçi ölümleriyle gündemden düşmeyen Mesleki Eğitim Merkezleri'ni (MESEM) sahiplendi.

MESEM: Çocukların eğitim adı altında işçileştirilmesi

"Hem iktisadi hem ahlaki omurga"

Bu yıl 87 çocuk işçi çalıştırılırken hayatını kaybederken, MESEM’lerde 15 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İş cinayetlerinde hayatını kaybeden çocukların sayısı günden güne artarken Yusuf Tekin bütçe görüşmesinde MESEM'leri "Hem iktisadi hem ahlaki omurgalardan biridir. Üretim damarını kesmeye çalışıyorlar. Ucuz işgücü gibi gösterilemez. Çocuk işçiliği özendirdiğimiz, piyasaya teslim ettiğimiz asılsızdır. Çocuk işçiliği diye kriminalize edemezsiniz. Çocuğun emeğini devletin güvencesine aldık." diyerek savundu.

Muhalefet sıralarından Yusuf Tekin'in konuşması sırasında tepkiler yükseldi.

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ 16 yaşındaki MESEM öğrencisi anlatıyor: Isınmak için sobaya yağ döküp, çöp yakıyoruz

MESEM’li çocuk işçi sayısı

Yusuf Tekin’in verdiği bilgiye göre, bu eğitim yılında 509 bin 85 mesleki eğitim merkezi öğrencisi ile 254 bin 60 mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencisi işletmelerde çalıştırılıyor. Bu sayılar MESEM ve teknik liselerde eğitim gören çocuk işçileri kapsamakta olup, akşam liselerinde öğrenim gören veya lise eğitimini tamamlayan çocuk işçileri kapsamıyor.

MESEM'li çocuklar asgari ücretin 3'te biri kadar ücret alıyor. Sağlık sigortaları var ancak emekliğe etki etmiyor, işyerlerindeki çalışma koşulları büyük ölçüde patronların insafına bırakılıyor.

ANADİLİNDE ÇOCUK SESLERİ "Siz bu yazıyı Çocuk Hakları Günü’nde okurken, ben bir günümü 200 TL’ye satmış olacağım"

"MESEM'ler ihmal ve istismara yol açıyor"

Eğtim Reformu Girişimi'nin "Eğitim İzleme Raporu 2025" sunuma göre, MESEM'lerde tespit edilen 392 bin 887 öğrenci bulunuyor. Raporda MESEM'lere ilişkin şu değerlendirme yer alıyor: "MESEM kapsamındaki işletmelerin iş güvenliği denetimlerindeki eksiklikler, program kapsamındaki öğrencilerin çocuk işçiliği, ihmal ve istismar gibi risklere açık olmasına yol açıyor. Öğrencilerin okuldan ziyade çoğunlukla işletmelerde olması, iş güvenliği denetimleri ve çocuk koruma kapsamındaki denetimlerde görülen eksiklikler, MESEM programına devam eden öğrencilerin de örgün eğitim dışında kabul edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor."

(NÖ)