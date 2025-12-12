"MEB, MESEM'li öğrencilerin gece vardiyasında çalıştırılmasına izni veriyor"

Emek Partisi (EMEP) Milletvekili İskender Bayhan’ın MESEM’de çalışan çocuklarla yapılan anket üzerinden verdiği soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cevap verdi.

Evrensel Gazetesi'nden Gözde Tüzer Korkmaz'ın haberine göre, 2025 Ocak, Şubat ve Mart aylarında 230 mesleki eğitim merkezinin denetlendiğinin söylendiği yanıtta, “Öğrencilerin staj/beceri eğitimi yaptıkları işletmelerde verilen eğitimin, müfredata ve mevzuata uygunluğu konularında gerekli inceleme ve denetimler yapılmaktadır. Ayrıca 2024/36 sayılı Genelgede, işletmelerin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alması ve valiliklerce takibinin yapılması hususu belirtilmiştir” denildi.

Yusuf Tekin daha önceki açıklamasında, “İş yerlerinin iş yeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurmasının zorunlu olmadığını” söylemişti.

Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Genelgesinin yayımlanmasından sonra 2025 yılında uygun olmayan işletmelerle beceri eğitimi sözleşmesi imzalanmadığını iddia eden Yusuf Tekin, “2025-2026 eğitim öğretim yılında 509 bin 85 mesleki eğitim merkezi öğrencisi 224 bin 346 işletmede, 254 bin 60 mesleki ve teknik Anadolu öğrencisi ise 111 bin 578 işletmede mesleki eğitimi almaktadır” bilgisini verdi.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun “Denetleme ve ceza” başlıklı 41’inci maddesini hatırlatan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Bu Kanun hükümlerine göre ‘Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında yapılan aday çırak, çırak ve kalfaların eğitimi ile işletmelerde yapılan mesleki eğitim, öğrencilerin bu eğitiminden sorumlu işletmelerin bağlı olduğu oda veya birliklerin temsilcilerinin katılımı ile Bakanlıkça; iş ortamı, sosyal güvenlik, iş güvenliği ve sağlık şartları bakımından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca denetlenir. Denetimle ilgili raporlar valiliğe verilir. Raporlarda belirtilen hususlar valilikçe değerlendirilir ve gereği yapılır’ hükmü yer almaktadır. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencilere mesleki eğitim yaptırmak için işyerinde usta öğretici bulunması şarttır. Öğrenciler, usta öğretici gözetiminde ve bir program dâhilinde işletmede beceri eğitimi alırlar. Öğrencilerin işletmede aldıkları beceri eğitimlerinin müfredata uygunluğu, görevlendirilen koordinatör öğretmenler tarafından düzenli olarak kontrol edilmektedir”

‘Cumartesi pazar çalışabilirler’

MESEM kapsamında çalışan birçok öğrencinin haftada bir gün okula gitmesi gerekirken çalıştırıldıklarını, 15 saate varan süreler çalıştırıldıklarını anlatmasına karşın Bakan Tekin, durumu şu sözlerle savundu:

“Kayıtlı öğrencilerin haftada bir veya iki gün okulda teorik eğitim, üç veya dört gün ise sözleşme imzaladıkları işletmede pratik eğitim almak zorundadır. İşletmede yapılan beceri eğitimi hafta içi günlerinde ve günde 8 saati geçmemek üzere gece saat 22.00’ye kadar yapılmalıdır. Ancak, cumartesi veya pazar günü öğrencinin işletmeye gelmesi isteniyorsa öğrencinin velisinden izin alınması gerekmektedir. Öğrenci iş ve işlemleri okul müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Kanuna ve sözleşmeye uygun davranmayan işletmeler ile ilgili olarak öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü ve öğrenci velisinin sözleşmeyi fesih etme yetkisi bulunmaktadır”

Bayhan, konuya ilişkin değerlendirmesinde bu yanıta ilişkin "MEB, MESEM'li öğrencilerin gece vardiyasında çalıştırılmasına izni veriyor" dedi.

‘Patron öğrenciye, biz patrona ödeme yapıyoruz’

Bakan Tekin, öğrencilere ödenen ücretlerle ilgili, “Öğrencilerin ücretleri, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25. maddesi kapsamında işletmeler tarafından ödenmektedir. Öğrenciye ödeme yaptığını belgelendiren işletmelere aynı Kanunun Geçici 12. maddesi kapsamında Devlet katkısı ödemesi yapılmaktadır. Mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı 9, 10 ve 11.sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30’undan, 12.sınıf öğrencilerine ise asgari ücretin yüzde 50’sinden az olmamak üzere sözleşme imzaladıkları işletmeler tarafından ücret ödenmek zorundadır. Bu kapsamda; işletmeler, öğrenciye sözleşme gereği ödenmesi gereken ücreti her ayın sekizinci gününe kadar öğrencinin banka hesabına öder. İşletmelerce ödenen ücretin Devlet katkısına ilişkin tutarı ilgili ayın 20’sinden sonra mal müdürlüğüne 25’inden sonra işletmenin hesabına yatırılır” şeklinde kaydetti.

Patronlara aktarılan bütçeye 'istihdam' açıklaması

Tekin, patronlara “Devlet Katkısı” adı altında aktarılan bütçeyi, “Daha önce istihdam olmamış genç bireylerin istihdama hazır hale getirilerek yeni istihdamın desteklenmesi amacıyla devlet katkısından, aynı kişinin bir defa yararlanması, eğitim almadığı bir meslekten istihdam olacakların desteklenmesi, emekli olmayanların yararlanması, sınava girerek doğrudan belge alabilecek durumda olanların farklı bir meslekten kayıt olması durumunda destekten yararlanması için düzenleme yapılmıştır” diye savundu.

163 kurumla işbirliği protokolü yürütülüyor

Hâlihazırda 163 kurum kuruluş ile 169 iş birliği protokolü yürütüldüğünün bilgisini veren Bakan Tekin, “169 iş birliği protokolü; 85 şirket, 21 kamu kurumu, 14 meslek odası, 8 dernek, 9 üniversite, 10 vakıf, 5 meslek birliği, 4 organize sanayi bölgesi, 2 sendika ve 5 ülke ile yürütülmektedir. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen protokoller aracılığı ile hiçbir dernek ve vakfa ödeme yapılmamıştır. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı başta olmak üzere Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoparklar, sektörün önde gelen kuruluşları ve daha birçok kurum ve kuruluş ile işbirliği protokolleri gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, TOBB ve bağlı oda-borsalar, sanayi odaları, teknoparklar ve özel sektör ile yürütülen kapsamlı iş birlikleriyle eğitimi doğrudan üretim ekosistemine entegre edilmektedir” ifadelerine yer verdi.

