Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali son buldu: "Bizi Bakanlık da görsün"

Bu yıl 7. kez izleyiciyle buluşan Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde ödüller, İzmir'deki Fransız Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Kadın Yönetmenler Derneği’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Avrupa Sivil Düşün Projesi desteğiyle düzenlediği festivalde 27 ülkeden kadın yönetmenlerin 77 filmi gösterildi.

Festival ekibinden Sıla Topcan'ın sunuculuğunu yaptığı gecede ödül alan yapımlar şöyle:

Ödüller

Ulusal Altın Makara Uzun Metrajlı En iyi Film: Klondike - Maryna Er Gorbach

Biket İlhan En İyi Yönetmen Ödülü: Selcen Ergun – Kar ve Ayı

Uluslararası Altın Makara Uzun Metrajlı Film: Cherry Juice / Vişne Suyu -Mersiha Husagic

Kamera Göz Ulusal Belgesel En iyi Film: Düet - Ekin İlkbağ, İdil Akkuş

Kamera Göz Ulusal Belgesel Film Jüri Özel Ödülü: İnsanoğlu - Neslihan Şeref Akpınar

Kamera Göz Uluslararası Belgesel En İyi Film: Sew to Say – Rakel Aguirre

Kısa Candır En iyi Ulusal Film: Benim de – Ece Akalın Alagöz

Kısa Candır Ulusal Jüri Özel Ödülü: Onun Kalesinde – Yasemin Demirci

Kısa Candır En İyi Uluslararası Film: Keep it Quiet – Sara Horvatic

Kısa Candır Uluslararası Jüri Özel Ödülü: Stille Post – Brigitta Kanyaro

Uluslararası Animasyon En İyi Film: Home Of The Heart – Sarah Saidan Uluslararası Deneysel En İyi Film: Zarafet ve Şiddet Arasında -Şirin Bahar Demirel

SİYAD En İyi Kısa Film: Burası Size Göre Değil – Ceyda Aşar

SİYAD En İyi Belgesel Film: Boşlukta: Somnur Vardar