Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali son buldu: "Bizi Bakanlık da görsün"

Bu yıl 7. kez izleyiciyle buluşan Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde ödüller, İzmir'deki Fransız Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Kadın Yönetmenler Derneği’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Avrupa Sivil Düşün Projesi desteğiyle düzenlediği festivalde 27 ülkeden kadın yönetmenlerin 77 filmi gösterildi.

Festival ekibinden Sıla Topcan'ın sunuculuğunu yaptığı gecede ödül alan yapımlar şöyle:

Ödüller Ulusal Altın Makara Uzun Metrajlı En iyi Film: Klondike - Maryna Er Gorbach

Biket İlhan En İyi Yönetmen Ödülü: Selcen Ergun – Kar ve Ayı

Uluslararası Altın Makara Uzun Metrajlı Film: Cherry Juice / Vişne Suyu -Mersiha Husagic

Kamera Göz Ulusal Belgesel En iyi Film: Düet - Ekin İlkbağ, İdil Akkuş

Kamera Göz Ulusal Belgesel Film Jüri Özel Ödülü: İnsanoğlu - Neslihan Şeref Akpınar

Kamera Göz Uluslararası Belgesel En İyi Film: Sew to Say – Rakel Aguirre

Kısa Candır En iyi Ulusal Film: Benim de – Ece Akalın Alagöz

Kısa Candır Ulusal Jüri Özel Ödülü: Onun Kalesinde – Yasemin Demirci

Kısa Candır En İyi Uluslararası Film: Keep it Quiet – Sara Horvatic

Kısa Candır Uluslararası Jüri Özel Ödülü: Stille Post – Brigitta Kanyaro

Uluslararası Animasyon En İyi Film: Home Of The Heart – Sarah Saidan Uluslararası Deneysel En İyi Film: Zarafet ve Şiddet Arasında -Şirin Bahar Demirel

SİYAD En İyi Kısa Film: Burası Size Göre Değil – Ceyda Aşar

SİYAD En İyi Belgesel Film: Boşlukta: Somnur Vardar

3 bin 547 kişi takip etti

6 gün boyunca 3 bin 547 kişinin takip ettiği festivalin ödül töreninde konuşan Direktör Gülten Taranç,

“Bu salonunu sürekli izleyiciyle dolması çok güzel. Aslında bir logo eksik afişimizde, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Başvuru yaptık ama aramadılar. Birol Güven’e yeni görevinde başarılar diliyorum, ama Bakanlık da bizi görsün. Burada görünmeyecek bir şey yapmıyoruz

“Biz her yıl Bakanlıktan bir destek alıp almayacağımızı bilmeden bu festivali yapıyoruz. Bakanlık hak ettiğimiz bir destek. Biz kadınlar olarak bu işi yapıyorsak emeğimizin hakkını hiçbir kurum göz ardı edemez” dedi.

ULUSLARARASI KADIN YÖNETMENLER FESTİVALİ "Film festivali değil, yönetmenler festivaliyiz, başrolde yönetmenler var"

8. festivalin teması: “Göründüğü Gibi Değil”

Taranç, Bakanlık desteği olmadığı için yurtdışından kendi imkanlarıyla festivale gelenler olduğunu söyledi.

Gelecek yıl yapılacak sekizinci festivalin de tarihlerini ve temasını açıkladı:

25 Şubat, 2 Mart tarihleri arasında, “Göründüğü Gibi Değil” temasıyla festival düzenlenecek.

Aynı zamanda festival destekçisi de olan 2014-2019 Dönemi Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş da, “Bu festival mütevazı adımlarla başladı yolculuğuna, şimdi bu noktaya geldi.

“Biz bu ülkenin sorumlu ama hakkı olan yurttaşlarıyız. İyi ki kadınlar var iyi ki direniyorlar” dedi.

"Kadın ve LGBTİ+ hareketine teşekkür ediyorum"

Kamera Göz Ulusal Belgesel Yarışması’nda Ekin İlkbağ, İdil Akkuş imzalı “Düet” en iyi belgesel film ödülü kazandı. Yönetmen İdil Akkuş şöyle konuştu:

"Film süreci boyunca hem bize hem de hikayeye güç veren, bizim de güç vermeye çalıştığımız, birikim ve mücadelesinden çok şey öğrendiğimiz Türkiye'deki kadın ve LGBTİ+ hareketine teşekkür ediyorum.

"Umarım önümüzdeki yıllar hem kadınlar hem lubunyalar açısından daha güvenli daha adil daha eşit bir sektörün içinde üretmeye devam ederiz."

"Tacizlerin, homofobinin, transfobinin önünde..."

Ekin İlkbağ ise "Var olmanın ve üretmenin daha da zorlaştığı bu günlerde böyle buluşmalardan güç alıyoruz. Dayanışmanın büyüyerek, sektördeki tacizlerin, homofobinin, transfobinin önünde ama'sız fakat'sız durarak daha güvenli hissedeceğimiz ve üreteceğimiz günlere yaklaşmamızı ümit ediyorum" dedi.

"Kadın karakterlerin isyan ve özgürlüğü"

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ulusal Kısa Film kategorisinde Ceyda Aşar’ın "Burası Size Göre Değil" filmini en iyi kısa film seçti. Aşar ödül konuşmasında, "Bu sıralar üzerinde çalıştığım kavramlar isyan ve özgürlük. Özellikle de kadın karakterlerin isyan ve özgürlüğü. Bakanlık destek vermediyse isyan ediyoruz, 'olmazlara inat' diyoruz, ama 'hiçbir şey göründüğü gibi değil' demeye de devam ediyoruz" dedi.

Ulusal Belgesel Film kategorisinin kazananı Somnur Vardar da "Kadınlar olarak birbirimizin seslerini duyalım, ama'sız fakat'sız yükseltelim" dedi.

Yönetmenler ödüllerini, Sinema Yazarları Derneği üyesi Evrim Kaya'dan aldı.

Genç yönetmenlere verdiği destek nedeniyle de festival kapsamında adına ödül verilen yönetmen Biket İlhan şunları söyledi:

"Bazı ödüller bu hayattan öbür hayata geçtikten sonra veriliyor. Ben bu bakımdan çok şanslıyım yaşarken adıma ödül yaptılar. Bu nedenle Gülten ve ekibine çok teşekkür ediyorum."(AÖ)