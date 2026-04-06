Tutuklu gazeteci Berk: İnsanın tanıdıklarıyla mektuplaşmasından doğal ne olabilir?

Dersim’de, 19 Aralık 2025’in sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Pir Haber Ajansı (PİRHA) muhabiri Cihan Berk, aynı gün çıkarıldığı mahkemece “silahlı örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.

Gözaltı sürecinde evinde yapılan aramada bilgisayarına ve kitaplarına el konulan gazeteci, Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne gönderildi.

Tutuklu gazeteci, bianet’e gönderdiği mektupta iddianamesinin hazırlandığını ve ilk duruşmasının 15 Nisan saat 11.20’de Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceğini belirterek, meslektaşlarına ve kamuoyuna dayanışma çağrısı yaptı.

Berk, savcılığın hakkındaki iddialarını ve bu iddialara verdiği yanıtları şöyle açıkladı:

“Ebru Timtik Kütüphanesi kurmak,

Ebru Timtik adına belgesel gösterimi yapmak,

Örgüt talimatıyla açlık grevi yapmak,

Örgütsel içerikli mektuplaşmak,

Örgüte meşruiyet kazandıracak şekilde haber yapmak.

“Ebru Timtik, her zaman ezilenlerin avukatlığını yapmıştır. Kendisi hakkında kesinleşmiş bir hüküm yoktur. Bir avukat adına kütüphane kurmak suç değildir. Yine Ebru Timtik adına kendi memleketi Dersim’de belgesel gösterimi yapmak da suç değildir. Belgeselde suç konusu yapılacak hiçbir şey yoktur. Ben örgüt talimatıyla açlık grevi yaptım ise bu videoyu neden sosyal medyamda paylaşmadım ve yaygınlaşmasını sağlamadım? Kuyu Tipi Hapishanelere dair birçok meslektaşım gibi haberler yaptım. Kuyu Tipi Hapishanelere karşı açlık grevi yapan Serkan Onur Yılmaz’ın 300. gününde, sosyal medyada yürütülen kampanyaya tam destek videosu çektim. Hapishanede bulunan tanıdıklarımla sadece mektuplaştım. Örgütsel bir haberleşme söz konusu değildir. İnsanın tanıdıklarıyla mektuplaşmasından daha doğal ne olabilir? Mektuplaşmak suç değil, kazanılmış bir haktır.”

Alevilerle ilgili bir haber takibi sırasında polis tarafından haber yapması engellenen Cihan Berk (sağda), İnsan Hakları Derneği (İHD) Dersim Şubesi’ne başvurmuştu. (Fotoğraf: PİRHA, Aralık 2021)

“Bugün onlarca gazeteci arkadaşımız tutuklu”

Berk, gazetecilik faaliyetleri kapsamında köylülerin, işçilerin, Alevilerin ve hasta mahpusların sorunlarını haberleştirdiğini söylediği mektubunu şu çağrıyla sonlandırdı:

“Gazeteciler, ülkede yaşanan birçok soruna dair haber yaparak halkın yaşadıklarını kamuoyuna yansıtırlar. Bir gazeteci, yaşanan sorunları dile getiriyor diye suçlanamaz. Ben de köylülerin, işçilerin, Alevilerin, hasta tutsakların sorunlarını yaptığım haberlerle gündeme getirdim. Kuyu Tipi Hapishaneler de yaşanan sorunlardan bir tanesidir. Ben de açlık grevinde olan kişilerin aileleriyle görüşerek haber yaptım. Ama yaptığım haberler, örgüte meşruiyet kazandırma iddiasıyla suçlama konusu yapılmaktadır.

“Bugün onlarca gazeteci arkadaşımız tutuklu ve hepsi yaptıkları gazetecilik faaliyetleri nedeniyle cezalandırılıyor. Kimisi örgüt üyeliği, örgüt propagandası; kimisi ise halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla susturulmak isteniyor. Ama birlikte mücadele edersek bu hukuksuzluğu yeneceğimize inanıyorum. Biz kazanacağız; çünkü biz haklıyız.” (TY)