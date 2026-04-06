ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
MEDYA
YT: Yayın Tarihi: 06.04.2026 16:40 6 Nisan 2026 16:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.04.2026 17:02 6 Nisan 2026 17:02
Okuma Okuma:  2 dakika

Tutuklu gazeteci Berk: İnsanın tanıdıklarıyla mektuplaşmasından doğal ne olabilir?

PİRHA muhabiri, bianet’e gönderdiği mektupta, iddianamesinin hazırlandığını ve ilk duruşmasının 15 Nisan saat 11.20’de Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceğini yazdı.

Tuğçe Yılmaz

Görseli Büyüt
Dersim’de, 19 Aralık 2025’in sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Pir Haber Ajansı (PİRHA) muhabiri Cihan Berk, aynı gün çıkarıldığı mahkemece “silahlı örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.

Gözaltı sürecinde evinde yapılan aramada bilgisayarına ve kitaplarına el konulan gazeteci, Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne gönderildi.

Tutuklu gazeteci, bianet’e gönderdiği mektupta iddianamesinin hazırlandığını ve ilk duruşmasının 15 Nisan saat 11.20’de Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceğini belirterek, meslektaşlarına ve kamuoyuna dayanışma çağrısı yaptı.

19 Aralık 2025

Ebru Timtik Kütüphanesi kurmak”

Berk, savcılığın hakkındaki iddialarını ve bu iddialara verdiği yanıtları şöyle açıkladı:

Ebru Timtik Kütüphanesi kurmak,
Ebru Timtik adına belgesel gösterimi yapmak,
Örgüt talimatıyla açlık grevi yapmak,
Örgütsel içerikli mektuplaşmak,
Örgüte meşruiyet kazandıracak şekilde haber yapmak.

“Ebru Timtik, her zaman ezilenlerin avukatlığını yapmıştır. Kendisi hakkında kesinleşmiş bir hüküm yoktur. Bir avukat adına kütüphane kurmak suç değildir. Yine Ebru Timtik adına kendi memleketi Dersim’de belgesel gösterimi yapmak da suç değildir. Belgeselde suç konusu yapılacak hiçbir şey yoktur. Ben örgüt talimatıyla açlık grevi yaptım ise bu videoyu neden sosyal medyamda paylaşmadım ve yaygınlaşmasını sağlamadım? Kuyu Tipi Hapishanelere dair birçok meslektaşım gibi haberler yaptım. Kuyu Tipi Hapishanelere karşı açlık grevi yapan Serkan Onur Yılmaz’ın 300. gününde, sosyal medyada yürütülen kampanyaya tam destek videosu çektim. Hapishanede bulunan tanıdıklarımla sadece mektuplaştım. Örgütsel bir haberleşme söz konusu değildir. İnsanın tanıdıklarıyla mektuplaşmasından daha doğal ne olabilir? Mektuplaşmak suç değil, kazanılmış bir haktır.”

Alevilerle ilgili bir haber takibi sırasında polis tarafından haber yapması engellenen Cihan Berk (sağda), İnsan Hakları Derneği (İHD) Dersim Şubesi’ne başvurmuştu. (Fotoğraf: PİRHA, Aralık 2021)

“Bugün onlarca gazeteci arkadaşımız tutuklu”

Berk, gazetecilik faaliyetleri kapsamında köylülerin, işçilerin, Alevilerin ve hasta mahpusların sorunlarını haberleştirdiğini söylediği mektubunu şu çağrıyla sonlandırdı:

“Gazeteciler, ülkede yaşanan birçok soruna dair haber yaparak halkın yaşadıklarını kamuoyuna yansıtırlar. Bir gazeteci, yaşanan sorunları dile getiriyor diye suçlanamaz. Ben de köylülerin, işçilerin, Alevilerin, hasta tutsakların sorunlarını yaptığım haberlerle gündeme getirdim. Kuyu Tipi Hapishaneler de yaşanan sorunlardan bir tanesidir. Ben de açlık grevinde olan kişilerin aileleriyle görüşerek haber yaptım. Ama yaptığım haberler, örgüte meşruiyet kazandırma iddiasıyla suçlama konusu yapılmaktadır.

“Bugün onlarca gazeteci arkadaşımız tutuklu ve hepsi yaptıkları gazetecilik faaliyetleri nedeniyle cezalandırılıyor. Kimisi örgüt üyeliği, örgüt propagandası; kimisi ise halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla susturulmak isteniyor. Ama birlikte mücadele edersek bu hukuksuzluğu yeneceğimize inanıyorum. Biz kazanacağız; çünkü biz haklıyız.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Cihan Berk örgüt üyeliği iddiası tutuklu gazeteciler ebru timtik kuyu tipi hapishaneler
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet LGBTİ+ ve Ekoloji/İklim Krizi haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Rojhilat Aksoy: Mesele, bağımsız ve toplumsal içerikli bir filmi gösterme iradesi
4 Nisan 2026
1 Nisan 2026
31 Mart 2026
28 Mart 2026
26 Mart 2026
Sayfa Başına Git