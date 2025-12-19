Dersim’de sabah saatlerinde yapılan ev baskınında Pir Haber Ajansı (PİRHA) muhabiri Cihan Berk gözaltına alındı.
Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Berk’in emniyet müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.
"Meslektaşımız gözaltında"
Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı:
"PİRHA muhabiri Cihan Berk Dêrsim’de sabah saatlerinde yapılan ev baskınında gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Berk’in emniyet müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi. Meslektaşımız Cihan Berk gözaltına alınmasını kınıyor, derhal serbest bırakılmalıdır."
📌PİRHA muhabiri Cihan Berk gözaltına alındı— Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (@DFGDernegi) December 19, 2025
Meslektaşımız Cihan Berk gözaltına… pic.twitter.com/kxho43OpdM
