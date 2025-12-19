ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:04 19 Aralık 2025 10:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.12.2025 10:27 19 Aralık 2025 10:27
Okuma Okuma:  1 dakika

PİRHA muhabiri Cihan Berk gözaltına alındı

Pir Haber Ajansı Muhabiri Cihan Berk'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, "Meslektaşımız derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

PİRHA muhabiri Cihan Berk gözaltına alındı

Dersim’de sabah saatlerinde yapılan ev baskınında Pir Haber Ajansı (PİRHA) muhabiri Cihan Berk gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Berk’in emniyet müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.

Basın Özgürlüğü Misyonu Türkiye'de: “Medyaya sistematik mobbing uygulanıyor”
Basın Özgürlüğü Misyonu Türkiye'de: “Medyaya sistematik mobbing uygulanıyor”
26 Kasım 2025

"Meslektaşımız gözaltında"

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı:

"PİRHA muhabiri Cihan Berk Dêrsim’de sabah saatlerinde yapılan ev baskınında gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Berk’in emniyet müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi. Meslektaşımız Cihan Berk gözaltına alınmasını kınıyor, derhal serbest bırakılmalıdır."

(NÖ)

İstanbul
pirha gazeteci gözaltıları Dicle Fırat Gazeteciler Derneği
