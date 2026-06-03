Gazeteci Cihan Berk’e 6 yıl 3 ay hapis cezası

Pir Haber Ajansı (PİRHA) muhabiri Cihan Berk, “silahlı terör örgütü üyeliği” iddiasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

19 Aralık 2025’te evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan Berk’in yargılandığı davanın ikinci duruşması, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşma, mahkemenin iş yoğunluğu nedeniyle yaklaşık iki saat gecikmeli başladı. Berk duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi.

Berk’in avukatları Kenan Çetin ve Doğa İncesu’nun hazır bulunduğu duruşmayı İnsan Hakları Derneği (İHD) Dersim Şubesi, Berk’in yakınları ve meslektaşları takip etti.

İddia makamı, önceki mütalaasını tekrar ederek Berk’in cezalandırılmasını talep etti.

Gazeteci Berk, yaptığı savunmada suçlamaları reddederek, faaliyetlerinin gazetecilik kapsamında olduğunu söyledi, “Gazetecilik yapmak suç değildir” dedi.

Avukatlar Kenan Çetin ve Doğa İncesu, savcının varsayımlarla değil somut delil üzerinden iddianame hazırlaması gerektiğini ifade ederek, “Cihan Berk’e yönelik suçlamada örgüt üyeliği çıkmaz” diye konuşarak, Berk’in tahliyesini istedi.

Savunmaların ardından duruşmaya karar için ara veren mahkeme heyeti Cihan Berk hakkında ‘Örgüt üyeliği’nden 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmederken, Berk’in yurtdışı yasağı konularak tahliye edilmesine kararı verdi.

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(HA)