HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.04.2026 14:57 15 Nisan 2026 14:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.04.2026 15:09 15 Nisan 2026 15:09
Okuma Okuma:  2 dakika

Tutuklu PİRHA muhabiri Cihan Berk: Yaptığım tek faaliyet gazeteciliktir

19 Aralık’tan bu yana tutuklu olan PİRHA muhabiri Cihan Berk, ilk duruşmada iddianamedeki suçlamaların mesleki çalışmalarından ibaret olduğunu ve gazetecilik faaliyetlerine dayandığını söyledi. Mahkeme, duruşmayı 3 Haziran’a erteleyerek tutukluluğun sürmesine hükmetti.

BİA Haber Merkezi

Pir Haber Ajansı (PİRHA) muhabiri Cihan Berk, 19 Aralık’ta “silahlı terör örgütü üyeliği” iddiasıyla tutuklandıktan sonra bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya getirilmeyen Berk, tutulduğu Elazığ 2 Nolu Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Salonda ise avukatları ve ailesi hazır bulundu. Ancak aile dışında salona kimse alınmadı.

Duruşmada Berk iddianameye karşı savunma yaptı. Hapis tutulduğu süre boyunca iki kez tutukluluk halinin değerlendirildiğini ama boş gerekçelerle, ‘tutukluluk halinin devamına’ karar verildiğini söyledi.
Suçlamaları reddeden Berk, faaliyetlerinin gazetecilik kapsamında olduğunu belirtti. “Yaptığım tek faaliyet gazeteciliktir. Hiçbir örgütsel faaliyet yürütmedim” diyen Berk, iddianamede yer alan suçlamaların mesleki çalışmalarına dayandırıldığını kaydetti.

Açlık grevinde yaşamını yitiren Ebru Timtik hakkında yaptığı haberler ve hazırladığı sinevizyon gösteriminin suç unsuru olarak gösterildiğini söyleyen Berk, “Ebru Timtik kimdir?” diye sordu. Ardından da “Ebru Timtik, İstanbul Barosu’na kayıtlı bir avukattır. Hayatını hak ve hukuk mücadelesine adamış bir isimdir. Tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Onunla ilgili yaptığım haberler suç olarak gösterilemez” diye ekledi.

Tanıkların dinlenmesinin ve avukatların savunmasının ardından mahkeme heyeti ara verdi. Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti gazeteci Cihan Berk’in tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 3 Haziran tarihine erteledi.

“Örgüt üyeliği suçlaması gerçeği yansıtmıyor”

Duruşmanın ardından Cihan Berk’in avukatları adliye önünde açıklama yaptı.

Avukat Kenan Çetin, “Cihan duruşmada evinde oluşturduğu kitaplığın ve Ebru Timtik hakkında kitap yazma düşüncesinin suç unsuru olarak gösterilmesinin doğru olmadığını ifade etti” dedi.

Avukatları olarak “dosyada örgüt üyeliği suçlamasının oluşmaması gerektiğini, bunun tartışılmasının dahi doğru olmadığını” ifade ettiklerini dile getiren Çetin şöyle devam etti:

“Örgüt üyeliği suçlamasının unsurları bellidir. Bir örgüte katılma, kod isim kullanma, silahlı ya da teorik eğitim alma, örgüte özgeçmiş sunma gibi durumlar söz konusu olmadan bu suç oluşamaz. Birkaç haberin cımbızlanarak farklı yayınlarda yer alması, örgüt propagandası suçunu dahi oluşturmaz. Örgüt üyeliği suçlaması bu nedenlerle gerçeği yansıtmıyor.”

Tutuklu gazeteci Berk: İnsanın tanıdıklarıyla mektuplaşmasından doğal ne olabilir?
6 Nisan 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Cihan Berk gazeteci yargılamaları
ilgili haberler
Tutuklu gazeteci Berk: İnsanın tanıdıklarıyla mektuplaşmasından doğal ne olabilir?
6 Nisan 2026
/haber/tutuklu-gazeteci-berk-insanin-tanidiklariyla-mektuplasmasindan-dogal-ne-olabilir-318413
Tutuklu gazeteci Cihan Berk: Suçlama konusu yapılan mesleki faaliyetlerim
29 Ocak 2026
/haber/tutuklu-gazeteci-cihan-berk-suclama-konusu-yapilan-mesleki-faaliyetlerim-316149
PİRHA muhabiri Cihan Berk gözaltına alındı
19 Aralık 2025
/haber/pirha-muhabiri-cihan-berk-gozaltina-alindi-314687
