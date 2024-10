TUSAŞ saldırısı: Sosyal medyaya da sansür

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’a (TUSAŞ) yönelik saldırı sonrası sosyal medya kullanıcıları platformlara girişte sorun yaşandığını bildiriyor.

Kullanıcılar, telefonlardan X (Twitter), Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram’a giremiyor.

Farklı ülkelerdeki internet erişimini gözetleyen NetBlocks da bant daraltmayı doğruladı. NetBlocks “Canlı metrikler, X, Instagram, Facebook, YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarının Türkiye'de kısıtlandığını gösteriyor. Olay, yetkililerin bugün Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin genel merkezine düzenlenen ölümcül saldırı nedeniyle yayın yasağı koymasının ardından geldi” diye açıklama yaptı.

Bant daraltması uygulayan operatörler Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell. Ayrıca saldırıya ilişkin yayın yasağı da var.

