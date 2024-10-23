Özel'den TUSAŞ açıklaması: Zamanlama manidar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen saldırıya ilişkin konuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde eş başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun ile birlikte kameralar karşısına çıkan Özel, saldırının zamanlamasına vurgu yaptı ve “manidar" olduğunu söyledi.

Özel, konuşmasında şöyle dedi:

“Olay çok yeni dikkatle takip ediyoruz. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörü kimden ve ne gerekçeyle gelirse gelsin lanetliyoruz. Burada tam da bu saldırıyı görünce, zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu düşünmeden geçemiyor insan.

7 Haziran’a bir kaç gün kala Diyarbakır’dan başlayan ve 1 Kasım'a kadar süren süreci hatırlamadan geçemiyoruz. Bütün terör örgütlerinin bir anda aktive olduğu bir süreci aslında 7 Haziran, 1 Kasım arasındaki sürecin nasıl yönlendirilmeye çalışıldığını hatırlamak gerekiyor. Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor.

Biz bugün Diyarbakır’da dün Ankara’da Türkiye’nin gündeminden terörün çıkmasını, Kürt de olsa Türk de olsa batıdan da olsa doğudan da olsa gözyaşının durmasını ve artık bu ülkede 86 milyonun barış kardeşlik ve huzur içinde yaşayıp, refaha kavuşmasını, yoksulluktan kurtulmasını söyledik. Bu kolay olmayacak tabii, demediğimiz sözleri söyleyecekler."