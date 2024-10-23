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Yayın Tarihi: 23 Ekim 2024 17:51
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2024 18:29
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Özel'den TUSAŞ açıklaması: Zamanlama manidar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ saldırısıyla ilgili açıklama yaptı: "7 Haziran’a bir kaç gün kala Diyarbakır’dan başlayan ve 1 Kasım'a kadar süren süreci hatırlamadan geçemiyoruz. Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özel'den TUSAŞ açıklaması: Zamanlama manidar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen saldırıya ilişkin konuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde eş başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun ile birlikte kameralar karşısına çıkan Özel, saldırının zamanlamasına vurgu yaptı ve “manidar" olduğunu söyledi.

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Özel, konuşmasında şöyle dedi:

“Olay çok yeni dikkatle takip ediyoruz. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörü kimden ve ne gerekçeyle gelirse gelsin lanetliyoruz. Burada tam da bu saldırıyı görünce, zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu düşünmeden geçemiyor insan.

7 Haziran’a bir kaç gün kala Diyarbakır’dan başlayan ve 1 Kasım'a kadar süren süreci hatırlamadan geçemiyoruz. Bütün terör örgütlerinin bir anda aktive olduğu bir süreci aslında 7 Haziran, 1 Kasım arasındaki sürecin nasıl yönlendirilmeye çalışıldığını hatırlamak gerekiyor. Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor.

Biz bugün Diyarbakır’da dün Ankara’da Türkiye’nin gündeminden terörün çıkmasını, Kürt de olsa Türk de olsa batıdan da olsa doğudan da olsa gözyaşının durmasını ve artık bu ülkede 86 milyonun barış kardeşlik ve huzur içinde yaşayıp, refaha kavuşmasını, yoksulluktan kurtulmasını söyledik. Bu kolay olmayacak tabii, demediğimiz sözleri söyleyecekler."

MYK olağanüstü toplandı; programlar iptal edildi

Öte yandan saldırıyı öğrendikten sonra CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleriyle olağanüstü toplandı.

Yaklaşık yarım saat süren toplantıda, programların iptal edilmesi, Ankara’ya dönülmesi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısının Ankara’da acil olarak toplantıya çağrılması kararlaştırıldı.

Toplantı Özel, Ankara’ya ulaşana kadar Genel Sekreter Selin Sayek Böke başkanlığında gerçekleştirilecek. Ayrıca, Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerinden oluşan bir heyetin de TUSAŞ’a gitmesi kararı alındı.

Özel, ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüşerek terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı.

Temelli'den TUSAŞ açıklaması: Provokasyon her tarafından belli olmaktadır
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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
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/haber/temelli-den-tusas-aciklamasi-provokasyon-her-tarafindan-belli-olmaktadir-301035
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