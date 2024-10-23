TUSAŞ saldırısına yayın yasağı geldi

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’a (TUSAŞ) yönelik saldırıyla ilgili yayın yasağı geldi.

Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin “TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır” diye açıklama yaptı.

Şahin sansürü “medyada, resmi makamların yaptığı açıklamaların dışında sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği” şeklinde gerekçelendirdi. Şahin ayrıca yayın yasağına uymayanlara ağır yaptırım uygulamakla tehdit etti.

Yayın yasağı, ilk saldırı haberinden sonraki 1 sat 50 dakika içinde alındı.

RTÜK'ün yayın yasaklarına ilişkin mahkeme kararlarını yayımladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı

(HA)