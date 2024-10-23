ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 23 Ekim 2024 17:23
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2024 18:26
1 dk Okuma

TUSAŞ saldırısına yayın yasağı geldi

Karar henüz RTÜK’ün internet sitesinde yayınlanmadı ancak Ebubekir Şahin “mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
TUSAŞ saldırısına yayın yasağı geldi
Fotoğraf: İsmail Kaplan / AA

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’a (TUSAŞ) yönelik saldırıyla ilgili yayın yasağı geldi.

Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin “TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır” diye açıklama yaptı.

Şahin sansürü “medyada, resmi makamların yaptığı açıklamaların dışında sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği” şeklinde gerekçelendirdi. Şahin ayrıca yayın yasağına uymayanlara ağır yaptırım uygulamakla tehdit etti.

Yayın yasağı, ilk saldırı haberinden sonraki 1 sat 50 dakika içinde alındı.

RTÜK'ün yayın yasaklarına ilişkin mahkeme kararlarını yayımladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı
Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı
23 Ekim 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
tusaş yayın yasağı
ilgili haberler
"PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
Bakan Yaşar Güler TUSAŞ saldırısından PKK'yi sorumlu tuttu
23 Ekim 2024
/haber/bakan-yasar-guler-tusas-saldirisindan-pkk-yi-sorumlu-tuttu-301046
Özel'den TUSAŞ açıklaması: Zamanlama manidar
23 Ekim 2024
/haber/ozel-den-tusas-aciklamasi-zamanlama-manidar-301036
Temelli'den TUSAŞ açıklaması: Provokasyon her tarafından belli olmaktadır
23 Ekim 2024
/haber/temelli-den-tusas-aciklamasi-provokasyon-her-tarafindan-belli-olmaktadir-301035
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
TUSAŞ saldırısı: Sosyal medyaya da sansür
23 Ekim 2024
/haber/tusas-saldirisi-sosyal-medyaya-da-sansur-301037
Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı
23 Ekim 2024
/haber/ankarada-tusas-tesislerine-saldiri-301025
ilgili haberler
"PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
Bakan Yaşar Güler TUSAŞ saldırısından PKK'yi sorumlu tuttu
23 Ekim 2024
/haber/bakan-yasar-guler-tusas-saldirisindan-pkk-yi-sorumlu-tuttu-301046
Özel'den TUSAŞ açıklaması: Zamanlama manidar
23 Ekim 2024
/haber/ozel-den-tusas-aciklamasi-zamanlama-manidar-301036
Temelli'den TUSAŞ açıklaması: Provokasyon her tarafından belli olmaktadır
23 Ekim 2024
/haber/temelli-den-tusas-aciklamasi-provokasyon-her-tarafindan-belli-olmaktadir-301035
Sayfa Başına Git