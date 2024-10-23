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Yayın Tarihi: 23 Ekim 2024 17:36
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2024 18:27
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Temelli'den TUSAŞ açıklaması: Provokasyon her tarafından belli olmaktadır

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TUSAŞ saldırına ilişkin açıklama yaptı: "Zamanlaması manidardır. Provokasyon her tarafından belli olmaktadır."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Temelli'den TUSAŞ açıklaması: Provokasyon her tarafından belli olmaktadır

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen saldırıya ilişkin konuştu.

Meclis'te konuşan Temelli, saldırıyı kınadığını belirtti ve ekledi:

"Çok üzgünüz. Yine insanlarımız öldü. Ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Son birkaç haftadır bu ülkede çok önemli tartışma sürdürülüyor. Bu tartışmaların çok çok büyük  bir kısmı, bu ülkenin halklarının  beklentilerine yanıt veriyor.

Uzun süredir Türkiye toplumu, savaş şiddetten kurtulmak isterken böyle bir saldırının zamanlaması manidardır. Provokasyon her tarafından belli olmaktadır. Dolayısıyla bu tür şeylere karşı ısrarla ve inatla barış beklentisine yanıt vermek zorundayız. Bu olayı bir kez daha kınıyorum.”

Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı
Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı
23 Ekim 2024

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti tusaş
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