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Yayın Tarihi: 23 Ekim 2024 22:56
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2024 13:07
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"PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bakan Yaşar Güler TUSAŞ saldırısından PKK'yi sorumlu tuttu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki TUSAŞ tesislerine yönelik, 5 kişinin öldürüldüğü 22 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı düzenleyenlerin "PKK'li olduklarını" açıkladı. Saldırganların 2'si de olay sırasında öldürülmüştü. PKK henüz bir açıklama yapmadı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bakan Yaşar Güler TUSAŞ saldırısından PKK'yi sorumlu tuttu
Savunma Bakanı Güler, TUSAŞ tesislerinde/AA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Güler, "Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her zaman veriyoruz. Bu yapılanların acılarını misli ile çıkaracağız" dedi.

Bugün Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine bombalı ve silahlı saldırı düzenlenmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'sinin durumu ağır olmak üzere 22 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı
Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı
23 Ekim 2024

"Bir türlü akıllanmıyorlar"

Güler, olaydan sonra geldiği TUSAŞ tesislerinde medyaya verdiği demeçte saldırıdan ötürü PKK'yi suçladı.

Bakan, "[...] hak ettikleri cezayı her zaman veriyoruz. Bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir kez daha tekrar ediyorum. En son terörist ortadan kaldırıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız. Bu yapılanların acılarını misli ile çıkaracağız. Bunu herkes görecek. Hiç merak etmeyin" dedi.

PKK henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
tusaş Yaşar Guler PKK silahlı saldırı Ankara
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