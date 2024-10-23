Bakan Yaşar Güler TUSAŞ saldırısından PKK'yi sorumlu tuttu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Güler, "Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her zaman veriyoruz. Bu yapılanların acılarını misli ile çıkaracağız" dedi.

Bugün Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine bombalı ve silahlı saldırı düzenlenmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'sinin durumu ağır olmak üzere 22 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı

"Bir türlü akıllanmıyorlar"

Güler, olaydan sonra geldiği TUSAŞ tesislerinde medyaya verdiği demeçte saldırıdan ötürü PKK'yi suçladı.

Bakan, "[...] hak ettikleri cezayı her zaman veriyoruz. Bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir kez daha tekrar ediyorum. En son terörist ortadan kaldırıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız. Bu yapılanların acılarını misli ile çıkaracağız. Bunu herkes görecek. Hiç merak etmeyin" dedi.

PKK henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

(AEK)