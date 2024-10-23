TUSAŞ nedir?

Türkiye’nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden biri olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), 1973 yılında yerli savunma sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kuruldu.

Tesisleri 186.000 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 5.000.000 metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor.

2005 yılında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ) ile birleşerek, iki şirket faaliyetlerini TUSAŞ çatısı altında sürdürüyor.

Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askeri nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretiyor. Ayrıca şirket 2013 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren Airbus A350'ye kanatçık üretmeye başladı.

Şirket havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi gibi alanlarda Türkiye'nin teknoloji merkezlerinden biri haline geldi.

TUSAŞ’in yüzde 54.49’u yakın hissesi TSK Güçlendirme Vakfı’na, yüzde 45’e yakın hissesi de Savunma Sanayi Başkanlığı'na, oldukça küçük bir kısmı ise Türk Hava Kurumu’na (THK) ait.

TUSAŞ, son dönemde çok sayıda helikopter, insansız hava aracı ve uçak geliştirdi.

İnsansız hava araçları ANKA ve Aksungur, taarruz helikopteri Atak, genel maksat helikopteri Gökbey, Hürkuş, Hürjet ve KAAN gibi uçaklar TUSAŞ'ta geliştirilmişti.

(RT)