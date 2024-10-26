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HABER
Yayın Tarihi: 26 Ekim 2024 13:09
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2024 13:16
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Sağlık Bakanlığı: TUSAŞ saldırısında yaralanan 15 kişi taburcu edildi

Bakanlık, 7 kişinin tedavisinin sürdüğünü de açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta bir ambulansın bulunduğu bir trafik denetimi sahnesi yer alıyor. Ambulans, ön kısmında "112 Acil" yazısıyla görülüyor ve sağ şeritte hareket ediyor. Çevresinde birkaç trafik polisi var; çoğu sarı yelek giymiş ve durumu yönetiyor gibi görünüyor. Arka planda, açık bir alan ve tepelerle çevrili bir manzara bulunuyor. Fotoğraf büyük olasılıkla açık bir havada, gün ortasında çekilmiş.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanlığı, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırıda yaralananların son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, saldırıda yaralanan 22 kişiden 15’inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini, 7 kişinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğünü duyurdu. Hastanede tedavisi devam eden yaralıların durumunun stabil olduğu belirtildi.

TUSAŞ tesislerine yapılan saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 22 kişi yaralanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15’i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir” dedi.

Ne Olmuştu?

Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerinde 15:30’da vardiya değişimi sırasında servis araçlarının da bulunduğu ana nizamiyede saldırı oldu. Saldırıda biri kadın, diğeri erkek iki kişi ticari bir taksiyle nizamiye bölgesine gelip uzun namlulu silahlarla insanlara ateş açtı. Çıkan çatışma sonrasında bölgeye özel harekât timleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki saldırganın öldürüldüğünü, olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 22 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıyı düzenleyenlerin PKK üyeleri olabileceği yönünde kuvvetli şüpheler olduğunu belirtti.

Saldırganların olay yerine taksi şoförü Murat Arslan’ı öldürdükten sonra Arslan’ın naaşını bagaja koyarak geldikleri ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında, vardiya değişimi sırasında eşinin gönderdiği evlilik yıl dönümü çiçeğini almak için nizamiye bölgesine inen TUSAŞ Makine Mühendisi Zahide Güçlü de bulunuyor.

Saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı biri başsavcıvekili olmak üzere 9 cumhuriyet savcısını görevlendirirken, saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer siyasi liderler saldırıyı kınadı.

25 Ekim Cuma günü, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine yönelik saldırıyı PKK’nin askeri kanadı Halk Savunma Merkezi (Hêzên Parastina Gel/HPG) üstlendi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
TUSAŞ saldırısı tusaş PKK sağlık bakanlığı sağlık bakanlığı açıklaması
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