Sağlık Bakanlığı: TUSAŞ saldırısında yaralanan 15 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırıda yaralananların son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, saldırıda yaralanan 22 kişiden 15’inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini, 7 kişinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğünü duyurdu. Hastanede tedavisi devam eden yaralıların durumunun stabil olduğu belirtildi.

TUSAŞ tesislerine yapılan saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 22 kişi yaralanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15’i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir” dedi.

Ne Olmuştu?

Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerinde 15:30’da vardiya değişimi sırasında servis araçlarının da bulunduğu ana nizamiyede saldırı oldu. Saldırıda biri kadın, diğeri erkek iki kişi ticari bir taksiyle nizamiye bölgesine gelip uzun namlulu silahlarla insanlara ateş açtı. Çıkan çatışma sonrasında bölgeye özel harekât timleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki saldırganın öldürüldüğünü, olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 22 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıyı düzenleyenlerin PKK üyeleri olabileceği yönünde kuvvetli şüpheler olduğunu belirtti.

Saldırganların olay yerine taksi şoförü Murat Arslan’ı öldürdükten sonra Arslan’ın naaşını bagaja koyarak geldikleri ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında, vardiya değişimi sırasında eşinin gönderdiği evlilik yıl dönümü çiçeğini almak için nizamiye bölgesine inen TUSAŞ Makine Mühendisi Zahide Güçlü de bulunuyor.

Saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı biri başsavcıvekili olmak üzere 9 cumhuriyet savcısını görevlendirirken, saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer siyasi liderler saldırıyı kınadı.

25 Ekim Cuma günü, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine yönelik saldırıyı PKK’nin askeri kanadı Halk Savunma Merkezi (Hêzên Parastina Gel/HPG) üstlendi.