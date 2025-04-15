Ararat Mirzoyan'dan Türkiye-Ermenistan ilişkilerine dair değerlendirme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında 12 Nisan’da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü.

Görüşmede, iki bakan Türkiye ve Ermenistan arasındaki gündem maddelerini ele aldı, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Mirzoyan, görüşme sonrası Civilnet'in sorularını yanıtladı.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, söyleşide Mirzoyan'ın Türkiye ilişkileri hakkındaki sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Ani’nin onarımı

Ermenistan-Türkiye sürecinde, daha önce varılan mutabakatların uygulanması da dahil olmak üzere, ilerleme beklenmeli mi?

Aslında burada daha geniş bir anlayışın söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Gerçeği ortaya koyacağım, ilerleme var mı yok mu siz karar verin. Zaten uygulamaya geçirdiğimiz bazı anlaşmalarımız var. Henüz hayata geçirilmemiş anlaşmalar var. Örneğin, hava sahasının kullanımı konusunu, en azından şimdilik, esas itibarıyla çözülmüş olarak değerlendiriyoruz. Margara-Alican sınır altyapısının durumunu birlikte gözlemledik. Ermeni tarafı da orada altyapının modernizasyonu yönünde çalışmalar yürütüyor. Gümrü-Kars Demiryolu Geçidi ve diğer altyapıların durumu ve değerlendirilmesi konusunda ortak çalışmalar yürüttük. Bir gelişme var, daha birkaç gün önce farklı birimlerden uzmanlar Ani'nin tarihi köprüsünün onarımı için bir araya geldi.

Aynı zamanda Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahibi Ermenistan ve Türkiye vatandaşlarına açılması konusunda bir anlaşmamız olduğunu biliyorsunuz. Bu uygulanmadı. Bu bir süreç, bazı şeyler hızlı ilerliyor, bazı şeyler yavaş ilerliyor. Ama şunu söyleyebilirim ki, ilişkilerin tam olarak normalleştirilmesi, diplomatik bağların kurulması ve sınırın açılması yönünde genel bir anlayış var.

Ayrıca, sadece asgari düzeyde ilişkiler kurma değil, aynı zamanda ülkeler arası ticaret, transit fırsatları ve ortak enerji projelerinin hayata geçirilmesi açısından da bir fırsat görüyoruz. Uluslararası politikanın bazı konularındaki tutumlarımızın göründüğü kadar farklı olmadığını da belirtmeliyim. Tam tersine, bazen birbirlerine oldukça yakınlar. İşbirliği imkânları var. Tekrar belirtmek isterim ki asgari düzeyde ilişkiler ve karşılıklı hoşgörüden bahsetmiyoruz. Çok daha büyük işbirliği imkânları var.

Türkiye-Ermenistan ilişkileri: Halklar ne düşünüyor?

Azerbaycan gündemi

Ermenistan ile Türkiye’nin bazı uluslararası konulardaki tutumlarının birbirinden çok da uzak olmadığını söylediniz. Bunlar özellikle hangi konulardır?

Bu bazı konularda doğrudur. Mesela Ortadoğu gündemindeki bazı konular.

Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesi konusu Türkiye ile yapılan görüşmelerde gündeme geliyor mu? Ankara bu konunun çözümüne nasıl bakıyor, yoksa bu konu Türkiye ile yapılan görüşmelerde yer almıyor mu?

Ermenistan-Azerbaycan çözüm süreci, Ermenistan-Türkiye ikili gündeminin bir parçası değilse bile, temasların bir parçası. Ermenistan-Türkiye diyaloğu bağlamında, Türk tarafının, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin şart koştuğu anlaşmaların uygulama hızı konusunda bazı sınırlamalar öngördüğünü söyleyebilirim. Bizim yaklaşımımız ise farklı. Ermenistan-Türkiye sürecinde ilerlemenin, Ermenistan-Azerbaycan çözümüne olumlu etki yapacağına inanıyoruz. Sonuçta bir sorun var, algılarda belli bir farklılık var ama yararlı, olumlu bir etki yaratma isteği görüyoruz. (TY)