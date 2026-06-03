Kars’ta ‘Türkiye-Ermenistan İş İnsanları Toplantısı’

Kars Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Kars’taki bir otelde “Türkiye-Ermenistan İş İnsanları Toplantısı” düzenlendi.

Toplantıya, Dışişleri Bakanlığı Kafkasya Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Uzer, Ermenistan Dışişleri Bakanı Danışmanı Hayk Darbinyan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ve iki ülkeden iş insanları katıldı.

Darbinyan, toplantı sayesinde iki ülkenin iş dünyasının bir araya gelme ve işbirliği imkânlarını anlama fırsatı bulduğunu söyledi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Danışmanı, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlanmasından duydukları “memnuniyete” işaret ederek, “Kendi açımızdan tam normalleşmeye hazırız,” dedi.

“Türkiye-Ermenistan normalleşmesi Bakü’nün iradesine bağlı”

“Oldukça yapıcı bir diyalog yürütüyoruz”

“(Türkiye-Ermenistan) Şu an oldukça olumlu ve yapıcı bir diyalog yürütüyoruz. Bu da Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme süreci sayesinde mümkün oluyor,” diyen Darbinyan, ülkesinin Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır olduğunu vurguladığını aktardı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Türkiye ile Ermenistan diyaloğunun, normalleşme sürecini nihayete erdirecek ölçüde olgunlaştığını söyleyen Darbinyan, sürecin tamamlanmasının sınırların açılması ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması anlamına geleceğini ifade etti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın (solda), Ermenistan Dışişleri Bakanı Danışmanı Hayk Darbinyan’a (sağda) hediye takdim etti. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı).