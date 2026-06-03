Kars’ta ‘Türkiye-Ermenistan İş İnsanları Toplantısı’
Kars Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Kars’taki bir otelde “Türkiye-Ermenistan İş İnsanları Toplantısı” düzenlendi.
Toplantıya, Dışişleri Bakanlığı Kafkasya Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Uzer, Ermenistan Dışişleri Bakanı Danışmanı Hayk Darbinyan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ve iki ülkeden iş insanları katıldı.
Darbinyan, toplantı sayesinde iki ülkenin iş dünyasının bir araya gelme ve işbirliği imkânlarını anlama fırsatı bulduğunu söyledi.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Danışmanı, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlanmasından duydukları “memnuniyete” işaret ederek, “Kendi açımızdan tam normalleşmeye hazırız,” dedi.
“Türkiye-Ermenistan normalleşmesi Bakü’nün iradesine bağlı”
“Oldukça yapıcı bir diyalog yürütüyoruz”
“(Türkiye-Ermenistan) Şu an oldukça olumlu ve yapıcı bir diyalog yürütüyoruz. Bu da Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme süreci sayesinde mümkün oluyor,” diyen Darbinyan, ülkesinin Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır olduğunu vurguladığını aktardı.
Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Türkiye ile Ermenistan diyaloğunun, normalleşme sürecini nihayete erdirecek ölçüde olgunlaştığını söyleyen Darbinyan, sürecin tamamlanmasının sınırların açılması ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması anlamına geleceğini ifade etti.
Ermenistan ile normalleşme
Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan döneminde Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç 2021’de Türkiye’nin Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilirken, Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da Ermenistan tarafının özel temsilcisi oldu.
Taraflar Ocak 2022’de Moskova’da bir araya gelerek, ön koşulsuz müzakerelerle ilişkilerin tam normalleşmesi hedefinde mutabakata vardı. Süreç uluslararası kamuoyunda da olumlu karşılandı.
2020’de duran uçuşlar 2 Şubat 2022’de yeniden başladı. 2023’te ise doğrudan hava kargo ticareti mümkün hâle geldi ve internet erişimindeki kısıtlamalar kaldırıldı.
Görüşmeler sürerken 2024’te Ermenistan, Alican Sınır Kapısı’nın kendi tarafındaki (Margara) altyapısını yenileyerek kullanıma hazır hâle getirdi. 2025 sonunda alınan kararla, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahiplerine 1 Ocak 2026 itibarıyla e-vize kolaylığı sağlandı.
Mayıs ayında yapılan temaslar sonucunda Ani Köprüsü’nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat imzalandı. Aynı dönemde doğrudan ticaret için bürokratik hazırlıklar tamamlanırken, sınırın açılmasına yönelik teknik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Son olarak Paşinyan, Akhalkalak (Ahılkelek)-Kars demiryolunun Ermenistan’ın ithalat ve ihracatına açıldığını açıkladı. (TY)